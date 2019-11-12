Главные новости 12 ноября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 12 ноября.

Бывший президент США, 95-летний Джимми Картер попал в больницу из-за высокого внутричерепного давления. Экс-президент США Картер госпитализирован из-за внутричерепного давления.

Очередной одиозный поступок от эпатажного актера. Панин показал видео, на котором привязывает дочь к батарее.

Приехавшие врачи обкололи ее препаратами чтобы привести в норму. Верке Сердючке стало плохо во время съемок.

Deutsche Welle, освещавшее Форум свободной России, выступило рупором русофобской пропаганды и показало, что это за мероприятие. DW опубликовало «методичку» по развалу РФ с оппозиционного Форума свободной России.

Украина потребует от Европейского союза максимальных компенсаций, если Брюссель откажется от политики антироссийских санкций. Украина потребует от ЕС максимальных компенсаций за отмену антироссийских санкций.

Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией. В Совфеде призвали Зеленского провести зачистку политической элиты на Украине.

У Заворотнюк может быть вторичная глиобластома. Такое мнение в понедельник выдвинул практикующий хирург-онколог. Онколог уточнил возможный диагноз Заворотнюк.

Дмитрий Кулеба убежден, что этот шаг остановит рассуждения о позиции стран Запада в отношении Украины. Вице-премьер Украины заявил о готовности к отмене санкций против России.

В Сети появилась переписка, подтверждающая незаконное присутствие турецких инструкторов в Ливии. Инструктор из Турции признался, что готовит террористов ПНС в Ливии.

Олег Соколов признал свою вину и согласен с мерой пресечения. Подозреваемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ рассказал об условиях содержания в СИЗО.