Знакомый Соколова из среды реконструкторов рассказал, как историк выбирал себе девушек

Санкт-Петербург, 12 ноября. Доцент СПбГУ, историк Олег Соколов менял пассий, как перчатки, всегда выбирая себе молодых и красивых, и в жизни нередко превращался из интеллигентного ученого в жестокого тирана. Об этом рассказал знакомый Соколова, на протяжении 23-х лет участвовавший с ним в исторических реконструкциях. Свое имя мужчина предпочел не называть.

Он сказал, что в кругах реконструкторов, среди которых много бывших военных, складывалось впечатление, будто Соколов не отличал, где заканчивается игра, и начинается реальность. Историк как будто воспринимал все происходящее на реконструкторских фестивалях вполне настоящей войной.

По словам мужчины, пожилой интеллигент сильно преображался, когда надевал любимый мундир французского бригадного генерала и из тактичного и приятного в общении человека превращался в ярого тирана, который мог покрыть своих «солдат» трехэтажным матом за нерасторопность и бил лошадей всем, что попадалось под руку за то, что они, по его мнению, оказывались недостаточно послушными.

«Был у нас как-то случай на фестивале в Крыму, когда его лошадь заартачилась, не захотела подниматься в гору. Так он ее чуть не убил на месте. Обматерил на чем свет стоит конюхов, которые «подсунули ему какую-то дрянь». Бил и колол животное шпорами», — вспомнил в беседе с «Комсомольской правдой» участник военной реконструкции.

Мужчина отметил, что при всем этом Соколова в реконструкторской среде искренне уважали и любили, многие на его жестокость закрывали глаза.

Зачастую в перерывах между постановочными сражениями он читал лекции, на которые собиралось много желающих. Существовала своего рода традиция: перед тем, как основать собственный клуб, реконструкторы, занимающиеся эпохой Наполеона, в обязательном порядке испрашивали у Сира (таково было прозвище Соколова в среде реконструкторов) «благословения».

Собеседник издания рассказал, что доцент был падок на женский пол. По словам мужчины, практически на каждом фестивале «День Бородина» — крупнейшем мероприятии, собирающем реконструкторов со всего мира — он появлялся с новой пассией. При этом все спутницы, которых видели с историком, были молодыми, красивыми и стройными.

«К этому все, в общем-то, относились спокойно. Если кто-то спрашивал, откуда такая красавица приехала, его обязательно толкали в плечо и говорили с усмешкой: «Ты что! Это же с Сиром!», — рассказал мужчина.

Исключением стала Анастасия Ещенко, с которой на «Дне Бородина» Соколов появлялся три года подряд.

Мужчина рассказал, что об увлечении 63-летнего преподавателя молодыми студентками было известно в СПбГУ. Официально такие отношения, как принято, осуждались и запрещались, но на деле практически каждая учащаяся истфака знала: чтобы получить у Соколова зачет или экзамен, нужно надеть юбку покороче.

«Обычно приглашение к «близости» выглядело так: после экзамена он спрашивал особо приглянувшуюся студентку: «Не хотите ли вы изучать археологию Франции в иной обстановке?» — поделился знакомый историка.

Он заверил, что всем был прекрасно известен настоящий смысл этой фразы. Услышав ее, девушки сами принимали решение. По словам мужчины, его знакомая, которая и рассказала об этом, не дала Соколову согласие на подобное археологическое изыскание. Но находились и те, кто предложение принимал.

Стоит отметить, что отказы Соколов принимал спокойно. Решивших избежать сближения с преподавателем девушек не ожидала месть или преследование. Расставался со своими молодыми избранницами историк тоже легко — обычно просто находя себе замену.

«Я не могу назвать его каким-то маньяком. По-моему, между ним и его пассиями были скорее взаимовыгодные отношения — все прекрасно понимали, чего они друг от друга хотят, и на что могут рассчитывать», — резюмировал мужчина.

Напомним, историк, доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов стал подозреваемым в убийстве своей 24-летней аспирантки, студентки СПбГУ Анастасии Ещенко.

Накануне Соколову было предъявлено обвинение в убийстве девушки. Историка арестовали по решению Октябрьского районного суда Петербурга до 8 января 2020 года, на время проведения предварительного следствия. В настоящее время он находится под стражей.

Соколова задержали 9 ноября в Петербурге. Он упал вводу при попытке утопить в реке Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками и пистолетом. Полицейские провели осмотр в квартире историка и обнаружили там другие останки девушки и окровавленную пилу. Самого наполеониста доставили в больницу с переохлаждением и допросили.