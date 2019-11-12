Милонов рассказал, почему «оппозиция» молчит об убийстве аспирантки в Петербурге

Москва, 12 ноября. Депутат Госдумы Виталий Милонов обратил внимание на представителей так называемой «оппозиции», которые обошли стороной страшное убийство аспирантки в Петербурге.

«Они бы с удовольствием выразили сочувствие и самому профессору, сказали бы, что все сфальсифицировано. Но в этот раз улики уж больно очевидны. Для них поддерживать его было бы совсем зашкварно. Поэтому молчат», — пояснил Милонов «ПолитЭксперту».

Он также прокомментировал недавний скандал вокруг депутата Заксобрания Петербурга Бориса Вишневского, которого обвинили в домогательствах к студенткам СПбГУ. По словам собеседника портала, Вишневскому следовало доказать свою невиновность, если он хотел очистить свое имя. Но вместо этого петербургский парламентарий молчит, рассчитывая, что у него не отнимут мандат.

Милонов обратил внимание на то, что либеральная общественность замалчивает подобные скандалы, когда речь идет о домогательствах до студентов. Однако стоит кому-то задеть участника митинга, и они обращаются «чуть ли не парламентскую комиссию по расследованию деятельности полиции».

Напомним, что на днях в Мойке был выловлен доцент СПбГУ Олег Соколов, который пытался утопить в реке пакет с отрезанными женскими руками. Дома у профессора полиция нашла обезглавленное женское тело. Убитая была аспиранткой и встречалась с историком. Подозреваемый уже дал признательные показания. По его словам, мотивом для убийства стала ссора с девушкой. Суд уже арестовал доцента по обвинению в убийстве.