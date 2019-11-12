Турция угрожает возобновить «Источник мира», чтобы надавить на ворующих сирийскую нефть США

Санкт-Петербург, 12 ноября. США не до конца выполняют свои обязательства в Сирии, потому что считают невыгодным «внедряться в эти вопросы», заявил российский востоковед Александр Вавилов.

Специалист напомнил, что лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операцию «Источник мира» против курдских боевиков, если Вашингтон нарушит принятые договоренности. Курдские формирования нарушили пункты соглашения и не покинули созданную на границе Сирии и Турции зону безопасности. Кроме того, они устраивают теракты на этой территории. В частности, два взрыва произошли в окрестностях Ракки, в результате чего были повреждены несколько бензовозов. От атак курдов пострадали и населенные пункты Камышлы и Телль-Абъяд.

При этом нарушить договоренности курдам помогли США, оставившие своих солдат на нефтяных полях на востоке САР. Сделано это было под предлогом борьбы с запрещенной в России группировкой ИГИЛ1, но самом деле для того, чтобы нагло красть сирийские ресурсы.

«Россия контролирует и наблюдает за ситуацией. Под нашим влиянием ситуация в регионе стабилизируется. Резко снизился накал. Однако действительно надо признать, что отдельные стычки и столкновения происходят», – заявил специалист в комментарии изданию Politexpert.

Он не исключил, что заявления о возобновлении операции «Источник мира» являются одним из инструментов воздействия Анкары на Вашингтон, своего рода ультиматумом, чтобы надавить на президента США Дональда Трампа.

«Я полагаю, что турецкому лидеру подобные операции сейчас маловыгодны. Это связано с тем, что сейчас волей или не волей, придется иметь дело и с российскими, и с сирийскими войсками. Так что это из области политической риторики», — уверен он.

Вавилов добавил, что пока сложно однозначно сказать, к чему приведут переговоры Анкары и Вашингтона: обстановка в Сирии меняется постоянно. В частности, недавно стало известно о гибели экс-агента Ми-6 и создателя одиозной псевдогуманитарной организации «Белые каски», которая занималась производством фейков и вела самую настоящую информационную войну против правительства САР. Не исключено, что потеряв одну из ключевых персон в борьбе против Дамаска, Трамп станет более сговорчивым.

12 ноября Эрдоган объявил, что отправляется на переговоры с хозяином Белого дома. Перед вылетом он заявил, что США не смогли победить террористов в Сирии за время, предусмотренное соглашением от 17 октября. Более того, Эрдоган убежден, что Штаты, наоборот, занимаются укрывательством террористов.

22 октября Турция и Россия заключили меморандум о взаимопонимании, по которому курдам дали 150 часов, чтобы покинуть 30-километровую зону безопасности на турецко-сирийской границе, после чего эти земли стал патрулировать совместный патруль России и Турции.

Курдские боевики незаконно оккупировали восточный берег Евфрата, заняли нефтяные поля и помогают США качать из Сирии нефть. Минобороны РФ ранее представило документальные доказательства этого. Кроме того, в начале ноября в САР были переброшены тысячи наемников из американской ЧВК Blackwater, известных расстрелами мирного населения в Ираке.

О том, что США в Сирии обеспечивали безопасность источников нефти заявлял ранее и глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает это грубым вмешательством в суверенитет Сирии и прямым нарушением международного законодательства.

1 Организация запрещена на территории РФ.