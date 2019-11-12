Лаврова удивило, что Россию еще не обвинили в событиях в Боливии

Париж, 12 ноября. Россию считают заинтересованной во всем, что происходит в мире, поэтому странно, что ее еще не обвинили в ситуации в Боливии. Такое мнение выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Выступая на Парижском форуме мира, глава дипведомства отметил сложившуюся в последнее время тенденцию, которая наметилась в мире: так или иначе привязывать Россию к событиям, происходящим в иностранных государствах.

Размышляя об этом, Лавров задался вопросом, как «пресловутую» Россию до сих пор не обвинили в боливийских событиях.

«Мы привыкли к тому, что Россию считают заинтересованной во всем, что происходит в мире — отравление в Солсбери, Brexit, Каталония. Недавно нас упоминали в контексте ситуации в Чили… Я думал, почему же нас не упоминают в отношении событий в Ираке, Ливане и сейчас в Боливии?» — сказал он.

Лавров отметил, что Россия оказывается привязанной к делам других государств из-за того, что «в умах тех, кто обычно создает геополитическую повестку, происходит что-то странное».

Напомним, массовые протесты в Боливии начались после подсчета голосов избирателей на президентских выборах 20 октября. Голосование показало, что президент страны Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, однако его основной соперник Карлос Меса не признал результаты. Оппозиционный вице-спикер Жанин Аньес объявила, что высшая власть переходит к ней, и пообещала провести новые президентские выборы, а Моралес объявил об отставке.

Ранее последний президент Боливии написал в Twitter, что демократической строй в стране находится под угрозой из-за попыток совершить в ней государственный переворот. Похожее мнение выразили также на Кубе и в Венесуэле.

В день подачи Моралеса в отставку Кремль заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела Боливии и выразил надежду, что граждане государства самостоятельно решат свою судьбу без вмешательства третьих стран.

МИД России сообщил о глубокой озабоченности событиями в Боливии призвал политические круги страны к здравомыслию и ответственности.