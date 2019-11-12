Эксперт объяснил, чем для США обернется космическая война с Россией и Китаем

Если США взялись за милитаризацию космоса, то начинается гонка космических вооружений, уверен военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

Разведка США планирует провести новую оценку возможностей России и Китая в области ведения космической войны, сообщает Bloomberg. Пентагон обеспокоен возрастающей способностью этих двух стран создавать помехи для спутников или вовсе уничтожать их.

На 14 ноября в США запланирована публикация доклада конгресса США, в котором будет содержаться перечень угроз для страны в космосе.

Как отмечает Bloomberg, в докладе подчеркивается, что Китай рассматривает космос как сферу военной и экономической уязвимости США. Страна располагает кибернетическим, электромагнитным и орбитальным оружием, способным поражать американские космические объекты.

«Соединенным Штатам может быть трудно сдержать Пекин от использования этого оружия, поскольку Китай считает, что США обладают большей уязвимостью в космосе», — говорится в докладе.

На фоне таких опасений военные США запросили $14,1 млрд на поддержание национальной безопасности страны в космосе. Служба исследований конгресса США обратила внимание, что это примерно на 14% больше, чем в завершившемся финансовом году.

Как утверждает Виктор Баранец, агентство Bloomberg, которое иногда страдает необъективностью, в этом вопросе совершенно не врет.

«Китай и Россия в области развития космических вооружений продвинулись достаточно серьезно. Еще десять лет назад Китай испытал космическое оружие, с помощью которого он сшиб с орбиты свой устаревший метеорологический спутник. Тогда это повергло Пентагон в шок. Кроме того, это был достаточно серьезный признак, что Китай активно работает над оружием, которое позволяло бы сбивать не только ракеты, но и спутники», — заявил Баранец в беседе с Федеральным агентством новостей.

При этом в СССР еще в середине 1980-х годов разработали систему, которая позволяла с помощью боевой космической платформы «как арбузы на бахче» снимать с орбит спутники противника, напоминает военный эксперт.

«Но, к великому сожалению, этот проект был закрыт. В начале 2000-х годов Россия упрашивала США не милитаризовать космос. Позже выяснилось, что США к этому не готовы. Наши уговоры при Бараке Обаме и Дональде Трампе не возымели действия. При Трампе был дан приказ о создании космических войск США, которые ранее существовали в рамках военно-воздушных сил. Таким образом, США очень серьезно взялись за боевой космос, и это печально», — сообщил собеседник ФАН.

В связи с этим начинается гонка космических вооружений, говорит Баранец. По его мнению, Москва и Пекин, в силу своей скромности, пытаются не разглашать свои возможности.

«Недавно Россия помогла Китаю в предоставлении станции для предупреждения о ракетном нападении. Это говорит о том, что у нас есть определенные интеграции не только в разработке космических вооружений, но и в защите от нападения из космоса. Мы не скрываем, что российско-китайское военное сотрудничество находится на пике своего развития», — добавил военный обозреватель «КП».

Ранее депутат Александр Шерин в беседе с ФАН заявил, что размещение Вашингтоном вооружений в космосе никак не может угрожать России, наши космические технологии не стоят на месте. По его словам, для России это «ничем страшным не обернется». Он отметил, что США осваивают свой военный бюджет, а эти «пугалки рассчитаны точно не на РФ».

В свою очередь генерал американской армии Джозеф Данфорд назвал Российскую Федерацию реальной угрозой для развернутых в космосе сил Соединенных Штатов.

Военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов сообщал, что Соединенные Штаты готовы нарушить договор о космосе и, возможно, разместить над Россией оружие массового поражения. По словам эксперта, милитаризация космоса — «крайне опасная штука».