Датские СМИ назвали новый боевой ледокол ВМФ РФ «арктическим кулаком Путина»

Копенгаген, 12 ноября. Новый боевой ледокол ВМФ России «Иван Папанин» напугал датские СМИ, которые уже успели окрестить корабль «арктическим кулаком Путина».

На днях в датской газете Berlingske была опубликована статья с броским заголовком «Новый арктический кулак Путина». Именно так автор статьи Петер Суппли Бенсон назвал боевой ледокол «Иван Папанин», который в конце октября был спущен на воду в Санкт-Петербурге.

Датский журналист отмечает, что Россия продолжает активно модернизировать и обновлять свой военный флот. При этом датские моряки вынуждены патрулировать арктические воды на военных кораблях, которые были построены более 30 лет назад. Журналист уверен, что Москве необходимы новые корабли для повышения «убедительности в борьбе за власть в Арктике».

«Такого мы еще не видели. В мире много ледоколов. Но не было еще ни одного, вооруженного не только пушками, но и ракетами», — отмечает Бенсон.

При этом журналист напомнил, что «Иван Папанин» является первым из двух кораблей данного типа. Длина нового ледокола составляет 114 метров, а водоизмещение достигает 8,5 тысячи тонн. Ледокол оборудован вертолетной площадкой, которая способна принимать боевые машины, передает «Царьград».

Кроме того, «Иван Папанин» оснащен новыми электронными боевыми системами и способен нести ракеты «Калибр». В завершении статьи Бенсон делает неутешительные выводы, отмечая, что Дания слишком мало вкладывает средств в развитие Арктики и Гренландии.