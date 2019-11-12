Гузеева похвасталась примеряющим костюмы мужем

Москва, 12 ноября. Телеведущая Лариса Гузеева опубликовала видео, на котором заставила мужа демонстрировать свои новые костюмы.

В одном из магазинов столицы супруг телеведущей Игорь Бухаров примерял костюмы. Гузеева любовалась мужем, сидя в кресле, и снимала его на телефон.

«Такое ощущение, что я богатая американская телка и своему парню выбираю костюм!» — объявила звезда «Давай поженимся».

Телеведущая захотела подчеркнуть, как Бухаров преобразился в новом образе, и попросила его покрутиться на камеру.

«Покрутись, Игоречек! — обратилась Гузеева к мужу. — Втяни мужские чресла!»

Напомним, Бухаров является третьим супругом Гузеевой. Они познакомились в 1999 году: задолго до свадьбы. В 18 лет будущая телеведущая приехала в столицу из глубинки и попала в одну студенческую компанию с Бухаровым. Он влюбился в актрису с первого взгляда. В 40 лет Гузеева родила третьему мужу дочку Ольгу.

В начале октября Гузеева опубликовала в Instagram вызывающую фотографию с молодым мужчиной в экстравагантной позе и предложила всем злопыхателям «отыграться» на ней. На фотографии 60-летняя Гузеева была в вечернем платье, волосы ведущей были аккуратно уложены. Поклонники оценили снимок звезды, и вместо критики комментарии заполнили комплименты.