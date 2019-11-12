Принц Гарри и Меган Маркл могут предподнести неприятный «сюрприз» королеве

Лондон, 12 ноября. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл могут впервые нарушить традицию и встретить Рождество в США.

Как сообщает британский таблоид Mirror Online, в королевской семье принято проводить рождественские праздники в Сандрингемском дворце, расположенном в графстве Норфолк. Предполагалось, что герцог и герцогиня Сассекские проведут зимний отпуск в Калифорнии, где живут родители Меган Маркл, а на Рождество навестят королеву в Норфолке. Однако источники утверждают, что супружеская пара может отметить Рождество в Штатах, пишет «Газета.ру».

Не известно, является ли это следствием ссоры принца Гарри со своим братом — принцем Уильямом и его супругой Кейт Миддлтон или следствием напряженных отношений между королевой Елизаветой и Меган Маркл, которая до конца не смогла вписаться в королевскую семью.

Отметим, что королева без ума от своего внука Арчи — сына принца Гарри и Меган Маркл. Поэтому решение пары провести отпуск вдали от Великобритании может стать для нее настоящим ударом.

Ранее сообщалось, что Елизавета II не смогла сдержать слез во время парада в память о погибших в годы Первой мировой войны. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и герцогиня Корнуольская Камилла Паркер-Боулз спасли ситуацию. Они завели разговор о погоде, чем отвлекли королеву от скорбных мыслей. При этом супруга принца Уильяма ободряюще улыбнулась Ее Величеству, что запечатлели освещающие мероприятие фотографы.