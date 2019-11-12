Эксперт назвал частью продуманной операции теракты в Сирии и кражу нефти силами США

Москва, 12 ноября. Террористическая активность вооруженных бандформирований курдов на севере Сирии и намерение американцев продолжать воровать нефть у народа страны в Заевфратье могут быть связаны, считает и. о. секретаря Общественной палаты РФ, полковник подразделения «Альфа» спецназа ФСБ (КГБ), Герой России Вячеслав Бочаров.

«Я думаю, что ничего спонтанного не бывает, в ситуации, когда ведется борьба за территории, когда ведется борьба за нефть», — подчеркнул он в разговоре с «Политикой Сегодня».

Бочаров считает, что речь идет о продуманной и тщательно спланированной операции с «небольшой лакировкой общественного мнения». Он напомнил, как американский президент Дональд Трамп открыто заявлял, что ему нравится сирийская нефть. Теперь глава Белого дома, по мнению ветерана «Альфы», сделает все возможное, чтобы контролировать нефтяной поток.

«А раз он заявил в прямом эфире всему миру, то и действия последующие должны отвечать его словам. Вот они в этом формате и работают, не стесняясь об этом говорить», — заключил он.

Напомним, в прошлом месяце Трамп убеждал американское общество и весь мир, что намерен вернуть солдат из Сирии. Президент заявлял, что военные «сделали свою работу и теперь должны вернуться домой». Однако спустя время турецкие СМИ сообщили о двух новых американских базах в провинции Дейр-эз-Зор, славящейся своими нефтяными богатствами.

Кроме того, стало известно, что в Сирии в последнее время значительно увеличился контингент сотрудников американских ЧВК на нефтяных полях провинции.

Тем временем в Камышлы, расположенном на северо-востоке Сирии на границе с Турцией, прогремела серия терактов. Жертвами взрывов стали не менее семи человек, десятки получили ранения. Источники в курдских отрядах «Демократических силах Сирии» (SDF) заявили, что организаторами взрывов являются «спящие ячейки» группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Примечательно, что созданы они были именно при содействии курдских радикалов, которые в 2017 году захватили Заевфратье, начали угнетать местное население и воровать сирийскую нефть при поддержке США.

1 Организация запрещена на территории РФ.