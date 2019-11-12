Дочь Долиной резко ответила хейтерам, раскритиковавшим ее неухоженный вид

Москва, 12 ноября. Дочь известной певицы Ларисы Долиной Ангелина столкнулась с резкой критикой со стороны интернет-пользователей, однако терпеть оскорбления в свой адрес девушка не стала и резко ответила ненавистникам.
Дочь знаменитости опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок, где она позирует, судя по всему, в салоне автомобиля без макияжа. Хейтеры, увидев кадр, обрушились на 36-летнюю женщину с критикой, назвав ее «неухоженной и страшненькой».
«Господи, какие они страшные», — заявила elena_osipova11.
«Реально страшненькая. Специально зашла посмотреть. Ну так в кого быть красивой, мама всегда была на жабу похожа, хотя сейчас преобразилась», — написал veragood.8.
«Ну что же вы, постоянно, такая неухоженная», — отметил пользователь с ником siiha1991.
Еще часть пользователей стали сравнивать девушку с именитой матерью, и лишь немногие подбодрили Ангелину, призвав ее никого не слушать.
Дочь 64-летней звезды сцены молчать не стала и через пару дней разместила пост, в котором упрекнула юзеров за бестактное поведение.
«Те из вас, кто считает уместным говорить о моей схожести с мамой, умудряясь окрасить негативно сей факт, вставайте на этот ошметок и летите далеко и навсегда из моего личного аккаунта. То же относится к тем, кто считает меня неухоженной/неопрятной и пр. Уходите. Улетайте. Не пачкайтесь. Не бесите», — написала женщина, прикрепив фото с изображением кожуры от банана.