Дочь Долиной резко ответила хейтерам, раскритиковавшим ее неухоженный вид

Москва, 12 ноября. Дочь известной певицы Ларисы Долиной Ангелина столкнулась с резкой критикой со стороны интернет-пользователей, однако терпеть оскорбления в свой адрес девушка не стала и резко ответила ненавистникам.

Дочь знаменитости опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок, где она позирует, судя по всему, в салоне автомобиля без макияжа. Хейтеры, увидев кадр, обрушились на 36-летнюю женщину с критикой, назвав ее «неухоженной и страшненькой».

«Господи, какие они страшные», — заявила elena_osipova11. «Реально страшненькая. Специально зашла посмотреть. Ну так в кого быть красивой, мама всегда была на жабу похожа, хотя сейчас преобразилась», — написал veragood.8. «Ну что же вы, постоянно, такая неухоженная», — отметил пользователь с ником siiha1991.

Еще часть пользователей стали сравнивать девушку с именитой матерью, и лишь немногие подбодрили Ангелину, призвав ее никого не слушать.

Дочь 64-летней звезды сцены молчать не стала и через пару дней разместила пост, в котором упрекнула юзеров за бестактное поведение.