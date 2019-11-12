ФАН разъясняет: как либеральные СМИ заступились за террористов

«Либеральные» издания в очередной раз вступились за террористов. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

На этот раз «либеральные» СМИ активно обсуждают дело запрещенной в России группировки «Хизб ут-Тахрир», фигуранты которого получили внушительные тюремные сроки. При этом осужденных они называют «правозащитниками» и «активистами», а саму организацию «Хизб ут-Тахрир» – «политической партией», которая была абсолютно легальной до момента воссоединения Крыма с Россией.

Однако необходимо подчеркнуть, что «Хизб ут-Тахрир» признана террористической организацией не только в России, но и в Германии, Турции, Пакистане, Таджикистане, Узбекистане, ряде других восточноевропейских и азиатских государств, а также во всех арабских странах за исключением Йемена, Ливана и ОАЭ. В США «Хизб ут-Тахрир» причисляется к организации, способствующей распространению экстремистских настроений.

Основной целью этой организации является создание так называемого «всемирного халифата» — в этом идеология «Хизб ут-Тахрир» схожа с идеями другой террористической организации «Исламское государство»1, также запрещенной в РФ. Таким образом, говорить о том, что «Хизб ут-Тахрир» находится вне закона лишь в России, не приходится.

Если говорить конкретно о фигурантах так называемого «ялтинского дела Хизб ут-Тахрир», то их признали виновными в организации или участии в запрещенной в России террористической организации и подготовке к захвату власти. Осенью 2015 года они создали в Ялте и Алуште ячейку террористической организации. Члены группировки вели «скрытную антиконституционную деятельность» и занимались вербовкой новых участников бандформирования.

Таким образом, либеральные СМИ пытаются представить участников экстремистского сообщества, цель которого заключается в захвате власти и создании «всемирного халифата», мирными активистами и правозащитниками, якобы страдающими исключительно за свои политические убеждения. Этим они намеренно вводят читателей в заблуждение.

1 Организация запрещена на территории РФ.