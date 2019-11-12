Автоэксперт усомнился в возможном ограничении использования зимней резины в России

Никаких ограничений использования зимней резины в России в ближайшем времени не предвидится, уверен партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто.

В государственной компании «Автодор» назвали возможным сокращение срока использования шипованных шин и введения штрафов за несоблюдение новой нормы. Об этом говорится в исследовании специалистов компании, передает RT.

«На законодательном уровне в Российской Федерации не закреплен разрешенный период эксплуатации шипованных шин в зависимости от климатических поясов, а также не определены штрафы за его нарушение», — сказали в «Автодоре», комментируя необходимость введения предложенных мер.

Специалисты «Автодора» отметили, что большую часть ущерба российские дороги получают в зимний период. Наиболее сильно страдают дороги с разрешенной скоростью более 70 км/ч.

Для уменьшения износа дорожного полотна в Центральном регионе России предлагается сократить срок эксплуатации шипованных шин до 188 дней. Действующие нормы регламентируют, что ездить на «шипах» разрешено 273 дня — с начала сентября по конец мая.

Предлагается законодательно установить свою норму для каждого региона в соответствии с местными климатическими условиями. При этом за использование шипованной резины сверх установленного периода рекомендуется ввести административный штраф. Кроме того, для поддержания сохранности дорог предлагается установить максимальную скорость движения автомобилей зимой на уровне 70—80 км/ч на дорогах всех типов.

Как отмечает Игорь Моржаретто, на сегодняшний день — это просто исследование «Автодором» зарубежного опыта по этому вопросу.

«В конце документа «Автодора» написано, что «рекомендуем продолжить исследование на основании возможных предложений». Таким образом, это очень далеко от реальных предложений и сводится к исследованию. Тем не менее по этому вопросу есть мировой опыт, который говорит о том, что не зря в большинстве стран запрещены шипы. Они действительно убивают асфальт, принося серьезный материальный ущерб. При этом пыль, которая образуется, опасна для здоровья. От этого страдают водители, пассажиры и пешеходы. Например, в странах Скандинавии есть ограничения использования зимней резины по срокам, и за их нарушение предполагаются штрафы», — заявил Моржаретто в беседе с Федеральным агентством новостей.

В России вряд ли эта инициатива найдет продолжение, утверждает автоэксперт. Кроме того, сейчас в России отсутствует какое-либо законодательство по этому вопросу.

«Это просто предложение провести некие исследования в нашей стране, изучить иностранный опыт и, возможно, опубликовать рекомендации. Никаких запретов нет и не предвидится в ближайшее время», — сообщил собеседник ФАН.

По словам Моржаретто, возможно, когда-нибудь будут ограничения по срокам использования шипованной зимней резины. Однако это будет на региональном уровне.

«Вводить единые ограничения по всей России нелепо. Так, сейчас в Архангельске -10 градусов, а в Краснодаре + 26 градусов. Поэтому это очень дальняя история», — добавил автоэксперт.

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