Порошенко признал, что украинцы сами не верят в «возвращение» Крыма

Киев, 12 ноября. Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что когда-нибудь Крым вновь «будет украинским». Об этом политик заявил после просмотра фильма «Домой», повествующего о жизни крымско-татарской семьи.

Таким образом экс-президент фактически признал тот факт, что Крым стал российским регионом.

«Это лучший ответ тем, кто говорит, что от украинской позиции по Крыму устали. Ведь некоторые на Украине сами не верят, что мы Крым вернем. Это как раз убедительный ответ, что Крым будет украинским», — отметил Порошенко.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сказал, что страна находится в состоянии войны с Россией. По его словам, окончание этой «войны» произойдет, когда полуостров «выскользнет из рук» России.

В то же время российский телеведущий Владимир Соловьев во время спора с украинским политологом заявил, что Москва не будет обсуждать крымский вопрос, поскольку данная тема закрыта окончательно.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины или другие официальные органы власти выпускает ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом