Уровень доверия украинцев к Зеленскому превысил 60%

Киев, 12 ноября. Уровень доверия к украинскому президенту Владимиру Зеленскому упал на два процента менее чем за месяц и составил 64%, свидетельствуют результаты проведенного социологической группой «Рейтинг» опроса.

Согласно опубликованной на сайте «Рейтинга» презентации, лишь 25% украинцев полностью доверяют Зеленскому, еще 39% жителей выбрали вариант ответа «скорее доверяю». «Скорее не доверяют» и «полностью не доверяют» 13% и 9% опрошенных украинцев соответственно. 14% жителей Украины затруднились ответить.

«Относительно высокий уровень доверия также к кабинету министров (42%), Верховной раде (41%), Службе безопасности Украины (37%)», — говорится в сообщении.

При этом к другим государственным институтам у украинцев скорее преобладает недоверие. По данным опроса, меньше всего респонденты доверяют судам и прокуратуре.

Опрос был проведен с 22 по 30 октября на Украине, кроме неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. В исследовании приняли участие 2 тыс. респондентов. Социологи проводили опрос в форме личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Весной на Украине прошли выборы президента. Владимир Зеленский выиграл у Петра Порошенко, который в тот момент руководил страной. Нынешнюю главу государства поддержали более 70% избирателей, отметила «Газета.ру».