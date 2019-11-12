Лавров и премьер-министр Сомали подтвердили нацеленность Москвы и Могадишо на диалог

Москва, 12 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер-министр Федеративной Республики Сомали Хасан Али Хайре подтвердили обоюдную нацеленность государств на углубление политического диалога и совместную координацию внешнеполитических подходов на международной арене. Об этом сообщил МИД РФ в своем Telegram-канале.

Представители стран встретились на полях второго Парижского форума мира. Они провели двусторонние переговоры, во время которых обсудили вопросы совместного сотрудничества.

Как сообщило российское дипведомство, в ходе беседы была подчеркнута необходимость продолжения совместных усилий сомалийского федерального правительства и международного сообщества по установлению мира в восточноафриканском государстве.

Кроме того, была выражена поддержка миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ), в рамках которой переходное федеральное правительство государства получает поддержку, в частности, содействие в создании безопасных условий для доставки гуманитарной помощи и в обучении солдат правительственных войск.

Лавров и Хайре подтвердили, что страны готовы к сотрудничеству.

«Подтверждена обоюдная нацеленность Москвы и Могадишо на углубление политического диалога и координацию внешнеполитических подходов на международной арене», — следует из сообщения МИД РФ.

Отмечается, что углубление диалога коснется в том числе и вопросов противодействия терроризму.

В настоящее время министр иностранных дел России находится с рабочим визитом в Париже. Сообщалось, что на полях форума во Франции у него запланирована также встреча с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Ивом Ле Дрианом.

Ранее в ходе пленарной дискуссии Лавров прокомментировал информацию о том, что Россия, по некоторым мнениям, стала «шерифом Ближнего Востока».