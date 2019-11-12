Названа победительница конкурса «Мисс интернешнл»

Токио, 12 ноября. Представительницу Таиланда Сиретхорн Лиарамват назвали победительницей 59-го международного конкурса красоты «Мисс интернешнл».

В этом году конкурс проходил в Токио. Победительницей «Мисс интернешнл» была объявлена фармацевт из Таиланда. Лиарамват опередила представительниц 83 стран.

Звания вице-мисс были удостоены дамы из Мексики — Андрея Тоскано, из Великобритании — Арриот Лейн, из Уганды — Эвелин Наматову и из Колумбии — Мария Венгоеча.

«Мисс Интернешнл» представляет собой один из самых популярных мировых конкурсов красоты. Состязание входит в четверку престижнейших мировых состязаний вместе с «Мисс Вселенной», «Мисс мира» и «Мисс Земля». Это всемирный праздник красоты, где оценивается не только внешность представительниц прекрасной половины человечества, но и их нравственные качества.

«Поздравляем, Таиланд! Очень заслуженно, — пишут пользователи на официальной странице конкурса в Instagram. — С любовью из Филиппин. Поздравляем также Мисс Филиппины — хорошая работа!»

В конце октября пуэрториканка Нэллис Пиментель завоевала титул «Мисс Земля — 2019» на ежегодном конкурсе красоты на Филиппинах. Американка Эмани Дэвис получила титул «Мисс Воздух». Звание «Мисс Вода» было присвоено участнице из Чехии Кларе Ваврушковой. А обладательницей титула «Мисс Огонь» стала Алиса Маненок из Белоруссии.