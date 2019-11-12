Врачи лишили Кирилла Терешина «рук-базук»

Москва, 12 ноября. Россиянин Кирилл Терешин, более известный под псевдонимом «Руки-базуки», лишился своих синтоловых бицепсов.

Терешин был доставлен в одну из московских клиник из-за воспалительного процесса в мышцах, который был вызван синтолом. При этом Терешин не первый раз попал в больницу с этой проблемой, однако он каждый игнорировал рекомендации медиков о необходимости избавиться от своих синтоловых бицепсов. Во время последней госпитализации медики вывели «синтол и другие странные вещества» из мышц Терешина. В настоящее время молодой человек проходит курс реабилитации. Терешин пока не может двигать руками, поэтому его кормит мать.

При этом медики отмечают, что в дальнейшем синтоловые бицепсы Терешина могли привести к ампутации его обеих конечностей, передает телеканал «360».

Напомним, Терешин стал известен широкой публике несколько лет назад благодаря участию в различных ток-шоу, где он демонстрировал свои объемные синтоловые бицепсы, которые были увеличены с помощью инъекций. При этом молодой человек несколько раз заявлял о планах избавиться от синтоловых мышц.

Впервые о предстоящей операции Терешин сообщил в начале 2019 года, после чего стал героем программы «Здоровье» с Еленой Малышевой, где ведущая отругала парня за пренебрежительное отношение к рекомендациями медиков. Кроме того Малышева пообещала лично отвести его к врачу.

В сентябре стало известно, что медики не хотят браться за операцию по удалению мышц Терешина, так как данная процедура является крайне сложной.