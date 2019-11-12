«Нафтогаз» потерял на арбитраже с «Газпромом» свыше 1,6 млрд долларов

Предполагаемая прибыль украинского «Нафтогаза» от тяжбы с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже составляет не более 460 млн долларов, следует из годового отчета украинского газового монополиста. Это в несколько раз меньше «миллиардов долларов обязательств РФ», о которых все это время трубил Киев.

Федеральное агентство новостей постаралось разобраться, куда же девалась недостающая сумма и зачем менеджмент «Нафтогаза» разбазаривает активы собственной компании.

Займы для «успешной» компании

Несколько показательных моментов в отчете украинского газового монополиста позволяют понять, каким образом «Нафтогаз» готовят к предстоящей продаже иностранному инвестору. Кроме того, из отчета наглядно видно, как внутри компании рассматривают финансовые претензии в адрес российского «Газпрома», которые «Нафтогаз» считает «практически полученными».

Эти цифры выглядят очень показательными на фоне постоянных скандалов вокруг высшего менеджмента компании: он выписывает себе многомиллионные премии за «победу над Россией», в то время как касса самого «Нафтогаза» подозрительно пуста.

Основы курсовой учетной политики компании изложены в разделе 26 отчета. На начало 2018 года курс доллара был принят равным 26,6, на начало 2018 года — 27,2. Для простоты представления сумм в долларах в рамках данного расследования ФАН приняло единый курс 27,2 грн за 1 доллар, без учета курсовых разниц, посчитанных аудиторами из Deloitte.

Первый взгляд на итоговые цифры финансового отчета «Нафтогаза» не должен оставлять сомнений: компания прибыльна! Еще бы: в 2018 году украинский монополист получил в виде чистой прибыли целых 11,57 млрд гривен. По курсу, заложенному в отчет, это около 425 млн долларов США.

Однако если посмотреть на последние новости, то в прибыльности «Нафтогаза» возникнут обоснованные сомнения. Не далее как 5 ноября компания разместила очередные семилетние евробонды на 500 млн долларов США под весьма высокий процент — 7,625% годовых. И в целом в этом году «Нафтогаз» занимал на долговом рынке огромные суммы: например, в июле компания разместила сразу два выпуска еврооблигаций — на 500 млн евро с погашением в 2024 году и на 335 млн долларов США с погашением в 2022 году.

Зачем же «Нафтогазу» потребовалось плодить столько долгов, если формально в кассе на конец 2018 года числилось без малого 12,76 млрд гривен, или 469 млн долларов?

Попробуем разобраться.

Шкура неубитого медведя

Начнем с показательного документа — отчета о прибылях и убытках. В аудиторском документе он представлен на страницах 8—9. Там мы сразу упремся в странные цифры.

Как видим, на скандальный арбитраж «Нафтогаза» с «Газпромом» в Стокгольме украинская компания уже потратила 44 млрд 528 млн гривен. По курсу 27,2 это составляет 1 млрд 637 млн долларов США!

Планируемые же поступления от тяжбы, которые «Нафтогаз» уже записал себе в налогооблагаемую прибыль, расположены двумя строчками выше и составляют 57 млрд 125 млн гривен — это 2,1 млрд долларов.

Если произвести взаимозачет двух эти показателей, то получится, что чистый финансовый эффект от тяжбы «Нафтогаза» с российской газовой компанией не дотягивает даже до полумиллиарда долларов, да и тех пока нет. Неожиданный результат, не правда ли? Где же постоянно озвучиваемая цифра 2,56 млрд долларов, которые якобы составляет обязательства «Газпрома» перед Украиной?

Причины такого странного расхождения частично прописаны в примечании №22 к отчету. Там указано, что с «виртуальных» денег «Газпрома» пришлось заплатить 4,751 млрд гривен (174 млн долларов) НДС в украинский бюджет, и произошло это еще в марте 2018 года. Однако глубже проникнуть в загадочную цифру 44,528 млрд гривен не представляется возможным — никаких расшифровок столь гигантского убытка нет.

Зато в этих таблицах можно найти другой интересный момент: данная сумма была прописана еще в периоде 2017 года, после чего перекочевала в 2018 год, так как не нашла отражения в учете прибылей годом ранее.

Здесь нам пришлось поднять предыдущий отчет «Нафтогаза» за 2017 год, который трубил о «рекордной» прибыли в 39,449 млрд гривен. Там искомый показатель 44,528 млрд нашелся. И, судя по всему, ее решили перенести в 2018 год по элементарной причине — если бы эту гигантскую сумму показали в 2017 году, то тяжба «Нафтогаза» с «Газпромом» и вовсе стала бы убыточной для Киева!

История с пропавшими миллиардами

Как же объяснял в 2017 году аудитор такие чудовищные расходы «Нафтогаза» на арбитраж с Россией?

Простой ответ: никак. Если проследить все последовательные ссылки в отчете 2017 года, то выяснится, что никакими другими суммами арбитраж не обозначается, а пространные объяснения Deloitte ничего не проясняют.

При этом посчитать это некими арбитражными обязательствами «Нафтогаза», которые он учел в качестве встречных по искам «Газпрома», тоже не выходит — и в отчете 2017 года аудитором это явно прописано. Иными словами, в показателе виртуальных «доходов» от Стокгольмского арбитража, равном 57,125 млрд гривен, уже посчитаны все встречные платежи обеих компаний.

Напомним вкратце, как выглядят присужденные компаниям выплаты, если принять решения Стокгольмского арбитража за окончательные.

22 декабря 2017 года он огласил свое первое решение по вопросу о поставках газа на Украину, обязав «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» 2,019 млрд долларов США.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес второе решение по вопросу о транзите через Украину, обязав уже «Газпром» выплатить Украине 4,673 млрд долл США по иску за недопоставку согласованных объемов газа для транзита, но при этом сохранил тарифы на транзит. По итогам зачета встречных требований и возникла цифра 2,56 млрд долларов США, которую, как считают в Киеве, «Газпром» обязан заплатить «Нафтогазу» переводом на счет.

Разницу между 71,861 млрд грн чистой выплаты «Газпрома» и бухгалтерской цифрой 57,125 млрд грн дохода «Нафтогаза» еще можно как-то объяснить заплаченными налогами — на прибыль, НДС и пр. Например, с этих виртуальных доходов «Нафтогаз» уже заплатил в 2017 году налог на прибыль, составивший без малого 2,67 млрд грн (около 100 млн долларов).

А вот убытки в размере 44,528 млрд гривен не объяснить никак...

Не стоит забывать, что тяжба «Газпрома» с «Нафтогазом» не закончена. Например, Киев полностью проигнорировал решение, вынесенное Стокгольмским арбитражом в пользу «Газпрома», которое обязало его выполнять условие «бери или плати» в части покупки 5 млрд кубометров природного газа в год. Украина продолжила закупать топливо у кого угодно, только не у «Газпрома», в результате чего в июле 2019 года российской компании пришлось обратиться в международный арбитраж с очередным требованием к «Нафтогазу» компенсировать убыток в 2,1 млрд долларов.

В целом, если рассмотреть бухгалтерию и аудит «Нафтогаза» за 2017–2018 годы, то станет вообще непонятно, за что он боролся. Ведь с «Газпрома» начисленные штрафы еще только предстоит получить, причем прибыль от арбитража тянет в лучше случае на 460 млн долларов. Хотя только от транзита российского газа «Нафтогаз» получал по 2—3 млрд долларов в год.

Увы, о тех миллиардах Киев может смело забыть. Теперь ему приходится «урезать осетра» обратно пропорционально желанию России иметь какие-либо дела с таким «партнером».

«Победные» деньги

Конечно, менеджмент «Нафтогаза» сознательно утверждал такие странные отчеты за 2017 и 2018 годы. Напомним, что уже 19 июня 2018 года, после публикации первого из них премии на сумму свыше 21 млн долларов получили около 40 сотрудников компании, якобы обеспечивших «победу» над «Газпромом» в Стокгольме. Остальную часть премии, еще приблизительно 25 млн долларов США, менеджмент «Нафтогаза» решил, ничтоже сумняшеся, выплатить сам себе после ожидаемого получения денег от «Газпрома» — и тоже показал ее в отчете.

Всю лживость такого подхода, кстати, понимали и сами «награжденные». Так, глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, как оказалось, всю премию, полученную за выигранный иск у российского «Газпрома», тут же перевел своей матери, постоянно проживающей в США. Кобелев пояснил свой поступок так:

«Тут есть ряд прагматичных соображений. В Украине сами по себе деньги могут зарабатывать больше, чем где-либо. Держать здесь деньги и зарабатывать в Украине — разумно и прагматично, если только вы уверены, что над вами не висит топор политической расправы».

То есть «не храню — могут отобрать». Откровеннее не скажешь.

Публикация же отчета 2018 года, в котором наконец-то удалось списать 44,528 млрд грн загадочных убытков, и вовсе привела к зияющим дырам в балансе «Нафтогаза», которые пришлось тут же срочно заваливать наличностью.

Очевидно, что по факту остаток денежных средств ушел на другие задачи компании, которые заслуживают отдельного рассказа. Однако для публики такая растрата была представлена как выплата «несговорчивому» «Газпрому».

В итоге «правильные» инвесторы с Запада смогли прокредитовать «Нафтогаз» на новые полтора миллиарда долларов, которые украинский газовый монополист взял в долг под грабительский процент. И впоследствии эти обязательства «Нафтогаза» можно будет легко использовать во время будущей приватизации, во время которой и менеджмент, и инвесторы будут заинтересованы в радикальном уменьшении продажной цены компании.