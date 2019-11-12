Оператор украинской ГТС обратился за лицензией на транспортировку газа

Киев, 12 ноября. «Оператор ГТС Украины» подал заявку на получение лицензии для транспортировки газа. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Оператор ГТС Украины» подал пакет документов на получение лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по транспортировке природного газа», — говорится в сообщении.

Компания надеется получить разрешение до конца года. Отметим, что с 1 января «Оператор ГТС» станет самостоятельной организацией (в настоящее время он входит в «Нафтогаз») и будет передан государственной структуре «Магистральные газопроводы Украины».

Для того, чтобы получить лицензию на транспортировку газа, оператора должны сертифицировать украинский и европейские регуляторы.

Отметим, что создание независимого от «Нафтогаза» оператора ГТС является требованием Евросоюза. После этого Украине предстоит подписать новый контракт на транзит российского газа, который должен соответствовать европейским правилам.

Действующий контракт истекает в этом году, однако Россия и Украина пока что не договорились об условиях нового договора. Киев пытается навязать Москве выгодные для себя условия и прописать в документе гарантии на прокачку определенного объема газа. Россия же настаивает на том, что подписание нового договора возможно только после того, как украинская сторона отзовет все претензии к «Газпрому». По словам главы «Нафтогаза» Андрея Кобелева, Киев хочет взыскать с российского газового гиганта около 22 млрд долларов.