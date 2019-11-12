Трансфер Комличенко обойдется «Локомотиву» вдвое дороже перехода Соболева

Москва, 12 ноября. Московский «Локомотив» изучает варианты укрепления линии атаки в зимнее трансферное окно, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Приоритетными вариантами считаются форварды «Млады Болеслав» Николай Комличенко и «Крыльев Советов» Александр Соболев. Сумма отступных в контракте Соболева составляет 2 млн евро.

У Комличенко нет фиксированной суммы, за которую чешский клуб обязан его отпустить. Но «Млада» готова принять предложение, если получит 4 млн евро.

На счету Комличенко 12 голов и 5 результативных передач в 17 матчах за «Младу». Соболев провел 17 игр в составе «Крыльев», в его активе 10 мячей, он трижды ассистировал товарищам по команде.

Соболев также находится в сфере интересов «Динамо», а Комличенко интересен «Зениту», за форвардами следит ЦСКА.