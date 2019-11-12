Лукашенко рассказал, при каком условии в Белоруссии отменят смертную казнь

Минск, 12 ноября. Референдум может отменить смертную казнь в Белоруссии, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров с австрийским коллегой Александером Ван дер Белленом.

Глава Австрии во вторник заявил, что Минск не может войти в состав Совета Европы из-за смертной казни.

По словам Лукашенко, Европейский союз требует от Белоруссии отмены высшей меры наказания, и, добавил президент, Минск не может к этому относиться безразлично.

«Мы очень часто проводим опросы по поводу отмены сметной казни. Ничего с тех пор, как вопрос был решен на референдуме, не изменилось. Встает вопрос: стоит ли этот вопрос сегодня выносить на референдуме, чтобы получить отрицательный ответ? Думаю, не стоит», — сказал белорусский лидер.

Он напомнил, что согласно конституции Белоруссии, смертная казнь в стране может быть отменена только по итогам референдума. По его словам, Минск двигается в этом направлении.

Напомним, на сегодняшний день Белоруссия является единственной страной на территории Европы, где до сих применяется смертная казнь. Вопрос об отмене высшей меры наказания выносили на референдум в 1996 году. Тогда более 80% проголосовавших высказались за смертную казнь.

Наличие смертной казни называется главным препятствием для восстановления Белоруссии в статусе спецприглашенного в ПАСЕ, отметила «Газета.ру».