Украинский депутат пришел в Верховную раду в маске Джокера

Киев, 12 ноября. Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Илья Кива пришел на заседание украинского парламента в маске Джокера. Фотографию в образе злодея киновселенной DC он опубликовал в Facebook.

«Каждый из нас сегодня немного Джокер», — написал Кива на своей странице в социальной сети.

Отметим, что Джокером себя называет известный пранкер, который в последнее время часто публиковал переписки с депутатами партии «Слуга народа». Как отмечает «ФедералПресс», депутат выбрал этот узнаваемый образ не просто так — он хотел «подколоть» представителей партии президента Украины Владимира Зеленского.

Инцидент произошел во время того, как депутат Сергей Рудык принимал присягу. Поначалу Кива просто разгуливал по парламенту в маске, а затем решил вмешаться в процесс. После монолога политика парламентарий направился к трибуне и положил на нее маску.

Как рассказали очевидцы, кто-то из депутатов бросил маску на пол, а затем ее передали работникам Верховной рады.

«Царьград» напоминает, что Кива известен своим регулярным участием в политических шоу в России. Он также выступает как представитель Украины в беседах с ведущим передачи «Время покажет» Артемом Шейниным на Первом канале. Депутат при этом всегда появляется не в студии, а по видеосвязи.

Ранее пранкер Джокер оказался причастен к секс-скандалу, в который попал депутат Верховной рады от президентской фракции «Слуга народа» Богдан Яременко. Украинские СМИ опубликовали снимки из сессионного зала украинского парламента, на которых видна была переписка женатого депутата с девушкой легкого поведения. Сначала Яременко заявил о том, что вся история была «сфабрикована», однако впоследствии извинился перед семьей, фракцией и президентом Украины, писали местные СМИ.

При этом, по словам журналистов, сделал он это по совету якобы генпрокурора Украины Руслана Рябошапки, от имени которого на самом деле вел диалог украинский пранкер Джокер.