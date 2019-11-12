За что и по каким статьям Любовь Соболь может сесть в тюрьму

После неудачных попыток устроить массовые беспорядки осенью 2019 года юрист ФБК Любовь Соболь практически полностью исчерпала админресурс, позволявший ей оставаться на свободе. И если экс-кандидат в МГД планирует продолжать свою незаконную деятельность, ей стоит помнить о том, что в будущем наказание за нарушение законов РФ уже не будет столь мягким.

Редакция Федерального агентства новостей решила разобраться, какие законы нарушала Любовь Соболь и что за это грозит.

Призывы к свержению власти

С середины июля в столице России состоялось несколько несогласованных с властями митингов, организованных несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы. Одним из таких кандидатов была юрист ФБК Любовь Соболь, которая через социальные сети и аккаунт ФБК на видеохостинге YouTube не раз призывала своих сторонников к проведению несогласованных акций протеста и чуть ли не свержению власти в стране.

Комментируя действия профессионального борца с режимом, российский адвокат, кандидат юридических наук и академик РАЕН Янис Юкша в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что за подобные призывы Соболь могла быть привлечена к ответственности по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

«Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание за действия, которые деструктивно могут изменить сложившийся порядок управления властных полномочий на территории России. Вот, например, статья 280 УК РФ — призыв к совершению экстремистских действий, то есть неких действий, слово экстремистские здесь принципиальное, которые противостоят существующему порядку. В ряде случаев статья предусматривает достаточно серьезное наказание: штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо арест на срок от четырех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до пяти лет. — Прим. ФАН). Особенно если это повлекло определенные негативные последствия. Но в целом — это уголовно наказуемое деяние и данные призывы конечно совершенно очевидно нарушают российский закон, и с моей точки зрения власть соответствующим образом не просто может, она должна реагировать. И то что госпожа Соболь, если так ставится вопрос, данные действия совершала, то мне не понятна лояльность властей, которая относится к ситуации с таким спокойным наблюдением», — пояснил юрист.

Нарушения правил проведения массовых мероприятий

В конце июля правоохранительные органы задержали Соболь за организацию нескольких незаконных акций, которые прошли в середине месяца. Скандалистке выписали штраф на 30 тысяч рублей. А после того, как юрист ФБК вышла из отдела полиции, она направилась в центр Москвы, где в тот момент проходило нелегальное публичное мероприятие, устроенное оппозицией. На Трубной площади Соболь была повторно задержана.

Но это не остановило Соболь и уже 2 августа прокуратура Москвы вынесла ей предостережение из-за акции, которая была запланирована на 3 августа.

«Любые попытки провести 3 августа 2019 года массовое несогласованное публичное мероприятие в г. Москвы — прямое нарушение закона», — подчеркивали тогда сотрудники прокуратуры.

В ведомстве также подчеркнули, что в случае его несоблюдения правоохранительные органы «будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков», а также любых нарушающих общественную безопасность действий. Однако Соболь в своем Twitter заявила, что все равно собирается выйти на акцию 3 августа, несмотря на предостережение прокуратуры.

Звонят журналисты, спрашивают про предостережение прокуратуры. Еще раз: я не боюсь и 3 августа в 14 ч выйду.



Советую лучше спросить московскую прокуратуру, почему предостережение вынесли мне, а не Сергуниной, коррупционерше, укравшей у нас выборы? https://t.co/sZ6ecEl7Ys — Соболь Любовь (@SobolLubov) August 2, 2019

Далее Соболь также призывала своих сторонников выйти на акцию 31 августа вопреки запрету властей. В видеоролике, опубликованном на YouTube-канале «Навальный LIVE» в среду, 28 августа, Соболь объявила о проведении мирного шествия от станции метро «Чистые пруды» до Пушкинской площади.

В начале сентября Троицкий суд Москвы оштрафовал экс-кандидата в МГД на 300 тысяч рублей за повторное нарушение правил проведения митингов. Этот штраф стал для Соболь уже пятым с начала лета и в общей сложности юрист ФБК выплатила 1,23 миллиона рублей.

«Что касается незаконного проведения митингов, собраний, неких мероприятий, которые так или иначе не согласованы, а у нас этот процесс в обязательном порядке. Порядок вещей как раз и заключается в обязательном согласовании, потому что мы прекрасно понимаем, что большое скопление народу может привести к нарушению прав других лиц, невозможности проехать по улице, невозможность пройти, невозможность попасть в то здание, учреждение, заведение и т. д. Шум и прочее-прочее. Порядок существует — с властями необходимо согласовать соответствующие площадки, запросить разрешение на проведение мероприятия. Но если это сделано не было, то такое собрание, такой митинг является незаконным. И вот тут тоже ситуация зависит от некоторых последствий. Но если мы говорим вообще, без отсутствия квалифицирующих признаков по самой первой планке, то речь идет о штрафных санкциях в размере 20–30 тысяч рублей. Если подобные действия помещали работе транспорта, то есть сорвали график движения и т. д., то наказание серьезней, уже речь идет о сотнях тысяч рублей штрафных санкций. В определенных случаях могут быть применены меры, такие как административный арест и т. д.», — заключил Юкша.

Однако летом и осенью Соболь прикрылась тем, что она является матерью малолетнего ребенка, что позволило ей избежать длительных арестов. Юрист ФБК продолжила свою незаконную деятельность, наплевав на штрафы и предупреждения.

Тем не менее российским законодательством предусмотрено уголовное наказание для особо отличившихся рецидивистов — а Любовь Соболь как раз таковой и является. Для тех, кто нарушил статью 20.2 КоАП РФ (организация незаконного митинга) трижды за полгода, предусмотрена уголовная ответственность, предполагающая лишение свободы до пяти лет. Соответственно можно сделать вывод, что в настоящее время экс-кандидат в МГД буквально ходит по очень тонкому льду и готова положить свою свободу и благополучие собственного ребенка на алтарь политических амбиций, о которых, кстати, можно будет забыть, когда она наконец получит судимость.