Россияне стали больше доверять губернаторам, выяснил ФОМ

Москва, 12 ноября. Уровень доверия россиян губернаторскому корпусу вырос с 14% до 28% с лета 2018 года, об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

54% россиян сейчас доверяют своим региональным руководителям, в то время как 26% — не доверяют.

«В сравнении с летом 2018 года доля доверяющих главам регионов выросла очень существенно— на 13%. А баланс доверия губернаторскому корпусу... увеличился в два раза — с 14 до 28%», — сообщает ФОМ.

В фонде отметили, что помимо уровня доверия среди жителей России заметно улучшились и характеристики их деятельности.

Так, летом прошлого года 41% россиян оценивал работу глав регионов хорошо, в противовес им 22% считали, что губернаторы работают плохо. В этом году отношение позитивных и негативных оценок изменилось благоприятно для губернаторов и стало составлять 50% и 19% соответственно.

По данным ФОМ, в настоящее время в 76 регионах РФ больше жителей, доверяющих губернаторам и положительно оценивающих их работу, нежели граждан с противоположным мнением.

Эксперты фонда добавили, что позитивные изменения во многом обеспечены новой кадровой политикой президента страны Владимира Путина, согласно которой «на места непопулярных губернаторов приходят люди, получающие от жителей немалый кредит доверия».

«Об этом свидетельствует тот факт, что данные показатели ощутимо подрастают именно осенью, после единого дня голосования — и в 2018, и в 2019 году», — уточнили в ФОМ.

По мнению участников опроса, работа по обновлению губернаторского корпуса в стране и связанная с ней программа подготовки кадрового резерва отвечает запросу на омоложение и повышение профессионализма властей.

Опрос ФОМ проводился по всей России в сентябре-октябре 2019 года. Всего в нем приняли участие 60,5 тыс. респондентов. Репрезентативная выборка в каждом из 85 субъектов РФ составила от 500 до 800 опрошенных.

В октябре стало известно, что в стране выросло и число россиян, которые положительно оценивают работу президента России. Исследование также было проведено фондом «Общественное мнение».

А экспертам Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) удалось выяснить, что с января 2019 года заметно снизился уровень обеспокоенности жителей страны.