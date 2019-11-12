Сирия новости 12 ноября 19.30: в Ракке ликвидированы главари курдских боевиков, спецназ ВС Турции разминировал мост в Хасаке

Сирия, 12 ноября. Курдские боевики лишаются своих главарей в Ракке и Дейр-эз-Зоре. Бойцы подводного спецназа армии Турции разминировали мост через реку Хабур на севере Сирии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Армия Турция и союзные ей силы: с привлечением спецназа провели разминирование моста в провинции Хасака

Курдские вооруженные формирования: лишились сразу двух полевых командиров в провинции Ракка

Провинция Дейр-эз-Зор

​Курдские террористы «Демократических сил Сирии» (SDF) продолжают нести серьезные потери на подконтрольной им части провинции Дейр-эз-Зор. В последнее время в данном регионе участились случая нападения на главарей местных курдских бандформирований. Так, согласно сообщению источника в Twitter (@DeirEzzor24), в восточной части провинции в результате атаки неустановленных вооруженных лиц, был ликвидирован полевой командир Валид аль-Осман аль-Хассун. Нападение на главаря боевиков произошло возле автомобильной развязки, на дороге, которая соединяет населенные пункты Бусейра и Шхиль. В результате нападения неизвестных два боевика, сопровождавших Аль-Хассуна, получили ранения.

Одновременно с этим в городе Дибан был ликвидирован главарь курдских террористов из населенного пункт Хаджин, расположенного юго-восточнее Дейр-эз-Зора, известный под позывным «Тарек Халаф аль-Драм». Атака на высокопоставленного террориста состоялась около здания больницы Аль-Амаль. Ответственности за нападения на боевиков SDF пока не взяла ни одна из противоборствующих группировок.

Провинция Ракка

По информации источника в Twitter (@huseyinbozan), боевики курдского незаконного вооруженного формирования, близкого к запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана» (РПК), использовали запрещенное вооружение. Сообщается , что при ракетном обстреле населенного пункта Сона-аль-Муниф, расположенного западнее Телль-Абъяда, курдскими радикалами были использованы ракеты с фосфорной начинкой.

Ранее в данном регионе курдские боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) также отметились насилием в отношении местного сирийского населения. В последние раз курдскими радикалами была проведена принудительная мобилизация десятков молодых сирийцев для участия в вооруженных действиях на стороне SDF.

Провинция Хасака

Как сообщает турецкий портал Daily Sabah, силы подводного спецназа Вооруженных сил Турции были привлечены для проведения разминирования моста через реку Хабур, соединяющего населенные пункты Рас-аль-Айн и Тель-Халаф. Отмечается, что данное инженерное сооружение, несмотря на то, что оно использовалось мирными жителям, было заминировано курдскими террористами. В качестве СВУ радикалы использовали заряды, представляющие собой систему из шести объединенных противотанковых мин.