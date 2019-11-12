Руководство «ВИМ Авиа» предстанет перед судом по делу о мошенничестве

Москва, 12 ноября. Директор «ВИМ Авиа» Александр Кочнев и главный бухгалтер компании Екатерина Пантелеева предстанут перед судом, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ завершило расследование в отношении Кочнева и Пантелеевой. Им предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями и в мошенничестве в сфере кредитования, использовании подложных документов.

Следователи пришли к выводу, что «ВИМ Авиа», обственником которой является Рашид Мурсекаев, представлала собой мошенническую схему. Руководство перевозчика скрывало убытки, указывая в бухгалтерской отчетности ложные сведения о прибыли.

Успешная финансовая документация позволяла компании брать крупные кредиты. «ВИМ Авиа» взяла 1,6 млрд рублей у «Абсолют Банка». Часть средств путем махинаций перевели на счета связанной с Мурсекаевым ирландской фирмы.

Владелец компании и его супруга с 2015 по 2017 годы получили более 162 млн рублей якобы в качестве зарплаты и дивидендов. При этом убытки компании составили более 2,5 млрд рублей. «ВИМ Авиа» причинила ущерб на сумму более 890 млн рублей 13 компаниям.

Мурсекаев и финансовый директор перевозчика Алевтина Калашникова покинули Россию, они объявлены в международный розыск.