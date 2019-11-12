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Instagram начал удалять фильтры, имитирующие пластику лица

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Instagram начал удалять фильтры, имитирующие пластику лица

Москва, 12 ноября. Социальная сеть Instagram начала удалять фильтры, имитирующие пластику лица, отметили пользователи.

Руководство Instagram предупреждало об изменениях еще в прошлом месяце. Создатели решили убрать виртуальные маски для «сторис» с эффектом пластической хирургии, поскольку такие фильтры могут отрицательно повлиять на самооценку других пользователей, отметил НСН.

Одним из главных создателем масок для социальной сети является блогер Даша Чер. В ее коллекции нет масок, которые сильно меняли бы внешность человека, но зато есть фильтр Concealer, убирающий круги под глазами, и маска, разглаживающая неровности лица. Эти фильтры пока остаются открытыми для использования, отметило интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Изначально Instagram хотел составить конкуренцию Snapchat, но теперь они хотят убрать маски с деформацией», — пояснила Чер, добавив, что сделает другие маски.

Ранее блогерам и авторам контента, которым Instagram платит за создание видеороликов для IGTV, запретили говорить о социальных проблемах и политике.

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Источник: Интернет-издание «Подмосковье сегодня»
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