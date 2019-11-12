МИД Украины рассказал, когда ожидает решения суда ООН по иску Киева к России



Киев, 12 ноября. Международный суд ООН должен вынести решение по украинскому иску к России в 2022 году или начале 2023 года, заявила на брифинге замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Речь идет об иске, в котором Киев обвиняет Россию в якобы нарушении международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Заявление поступило в Международный суд ООН в Гааге в 2017 году. В начале ноября суд в Гааге признал свою юрисдикцию в этом разбирательстве. Украинские СМИ тут же представили это как большую победу.

При этом Зеркаль обратила внимание, что у Москвы сильные позиции в суде.

«Российские СМИ и МИД РФ всегда утверждают, что все наши иски будут отклонены. Говорю, действительно, россияне очень сильные в дипломатии и в международном праве, но ситуация меняется, и мы уже не слабее, и мы готовились очень тщательно», — отметила чиновница.

В МИД РФ ранее заявляли, что Киев до обращения в Международный суд не выполнил обязательные процессуальные условия. В частности, украинские власти даже не попытались решить разногласия с Москвой путем переговоров или обращения в арбитраж. Помимо этого Киев не стал предварительно обращаться в комитет по ликвидации расовой дискриминации, хотя этот орган был создан специально для разрешения межгосударственных споров.

Помимо этого, в Москве полагают, что Киев пытался обойти предварительные условия для подачи иска в суд ООН, и это может нанести ущерб международной конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Кроме того, Киев не предоставил суду «никакого заслуживающего доверия ответа на ключевые возражения». При рассмотрении иска российская сторона надеется, что суд учтет позицию Москвы и не станет удовлетворять претензии Киева.

