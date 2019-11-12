В Минске началось неплановое совещание контактной группы по Донбассу

Минск, 12 ноября. В столице Белоруссии стартовала встреча контактной группы по Донбассу. В министерстве иностранных дел самопровозглашенной Донецкой Народной Республики отметили, что заседание проводится внепланово.

«В Минске началось очередное заседание контактной группы», — цитирует РИА Новости МИД ДНР. В министерстве иностранных дел также отметили, что заседание гуманитарной группы в Минске во вторник «не проводится планово».

Планируется, что члены контактной группы сегодня обсудят соблюдение перемирия, устранение нарушений на участках разведения сил в Донбассе, особый статус региона и закрепление его в конституции Украины. Кроме того, будет поднят вопрос о погашении Киевом задолженности по заработной плате сотрудникам «Воды Донбасса».

До этого представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошкин сообщил, что прибыть в Минск представителю Киева в контактной группе Леониду Кучме и спецпредставителю ОБСЕ Мартину Сайдику помешала погода. Они должны были принять участие в заседании по видеосвязи.

Напомним, в минувшую пятницу, 9 ноября, ДНР и ВС Украины приступили к разведению сил в районе населенного пункта Петровское. Стороны запустили сигнальные ракеты, свидетельствующие о начале отвода сил. Для подтверждения разведение войск на место прибыла мониторинговая миссия ОБСЕ.