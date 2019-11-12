Страны ЕС сотрудничают с террористами ПНС Ливии, чтобы не принимать беженцев

Страны Евросоюза продолжают сотрудничать с работорговцами, насильниками и убийцами из Береговой охраны Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, связанного с международными террористическими организациями. Подробнее об этом — в материале Федерального агентства новостей.

Боевики в водах Мальты

Правительство Мальты подписало документ о продолжении многолетнего сотрудничества с террористами из Береговой охраны ПНС Ливии. Как сообщает Reuters, согласно подписанному документу, триполитанская береговая охрана имеет доступ к значительной части территориальных вод республики. Это около 22,2 километра от берега Ливии, а также «широкая зона поиска», управляемая Мальтой.

То есть ливийским боевикам разрешено входить в мальтийские территориальные воды для перехвата мигрантов, однако, как уточнило правительство Мальты, юрисдикция ПНС Ливии не распространяется на «широкую зону поиска». Береговой охране предоставляется право расследовать «незаконную деятельность» в этих водах — в данном случае, отлавливать мигрантов, покинувших Ливию.

Рабы Береговой охраны ПНС Ливии

Морская стража, работающая на террористическое триполитанское правительство под руководством местного МВД, давно известна своими преступлениями. Часть из них зафиксирована в отчетах ООН, о чем ранее уже писало ФАН.

Вместо помощи своим согражданам и иностранцам, боевики перехватывают лодки с мигрантами, отправляют их в свои тюрьмы, называемые «центрами временного содержания», где их пытают и насилуют. Некоторых «спасенных» впоследствии продают в качестве рабов.

Кроме того, как заявили ранее представители немецкой некоммерческой организации Sea-Eye, террористы Береговой охраны не позволяют иностранным командам спасать мигрантов. Так, когда немецкие спасатели пришли на помощь подавшим сигнал бедствия беженцам, триполитанские боевики направили на них оружие и сделали несколько предупредительных выстрелов. Из соображений безопасности людям пришлось спрыгнуть в воду.

И это не единственная неправительственная организация, осуждающая работу бандитов из Береговой охраны ПНС Ливии. В частности, критике подвергались итальянские власти, также сотрудничающие с ливийскими «спасателями». Общественники указывали, что Рим обрекает мигрантов на пытки и рабство.

Как отметил в комментарии ФАН президент Наблюдательного совета, полномочный представитель Ливийского Временного правительства в Российской Федерации Станислав Кудряшов, ПНС в целом — протеррористическая структура. Так, люди, которые наделены там какими-то полномочиями, ведут свою деятельность, не оглядываясь ни на какие правовые нормы.

«Какая-то криминальная структура курирует береговую охрану и занимается трафиком беженцев. То же самое касается наркоторговли», — добавил Станислав Кудряшов.

Террорист для ООН, но не для Италии

Одним из полномочных представителей ПНС Ливии является работорговец Абд аль-Рахман Милад по кличке Аль-Биджа — руководитель береговой охраны в городе Аз-Завия. Он давно известен как человек, проявляющий особую жестокость к захваченным беженцам. ООН заморозила его банковские счета и запретила выезд из Ливии. Однако Италия сотрудничает с ним и принимает его в Риме, несмотря на запреты.

Аль-Биджа провел несколько официальных встреч в Италии на высоком уровне в 2017 году. Об этом стало известно благодаря опубликованным недавно фотографиям: итальянские журналисты запечатлели террориста на одной из встреч в Риме. При этом серию его трехдневных визитов организовал Евросоюз.

Боевик Абд аль-Рахман Милад работает на ПНС Ливии и продолжает сотрудничать с властями Италии, которые сообщили, что они якобы не знали о его преступлениях. В то же время триполитанское МВД заявило о выдаче ордера на арест Аль-Биджа, но, по заявлениям сотрудников береговой охраны, никто об этом не слышал.

Впрочем, Аль-Биджа не единственный террорист в составе МВД ПНС Ливии. Министр внутренних дел Правительства национального согласия Фатхи Башага собрал под своим началом несколько различных бандитских группировок, связанных с международными террористическими организациями, такими как ИГ1, «Аль-Каида»1, «Братья-мусульмане»1 и даже сирийская «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещены в РФ).

Сотрудничество с боевиками как решение миграционного кризиса

Игнорирование южными странами Евросоюза преступлений Правительства национального согласия Ливии легко объяснимо. Миграционный кризис и отсутствие поддержки европейских союзников привели Италию, Мальту и некоторые другие средиземноморские страны к простому решению. По их мнению, лучше сотрудничать с террористами, чем разоряться на иностранных беженцев.

Мальта и Италия — страны, сильнее всего пострадавшие от наплыва африканских мигрантов. Через Средиземное море к их берегам ежегодно приплывают тысячи беженцев.

Переполненность лагерей содержания вынудила Италию и Мальту отказаться принимать мигрантов, из-за чего те проводили на маленьких лодках недели без возможности высадиться на берег. Юг ЕС призывал союзников помочь, разместить часть людей у себя. Однако европейские страны не стали выполнять свои обязательства: некоторые, как Польша, Чехия, Словакия и Венгрия, демонстративно, а другие — молча.

Как разорвать круг насилия

Как считает военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков, проблемы Евросоюза — результат его же действий. Западные страны своей агрессией спровоцировали кризис в Ливии, что повлекло за собой миграционный кризис, работорговлю, наркотрафик и нелегальный оборот оружия.

«Случай с немецким судном Sea-Eye, продолжение сотрудничества европейцев с ПНС, которое покровительствует террористам, лишь подтверждают это. Благодаря такой политике ЕС боевики, подобные работорговцу Абд аль-Рахману Миладу, в сотрудничестве с которым подозревается Италия, продолжают свой жестокий средневековый бизнес», — пояснил Сергей Простаков.

Эксперт отметил, что Ливия стала очередным подтверждением банкротства западной стратегии, которая породила лишь хаос и волны насилия, распространяющиеся вместе с террористами и их экстремистскими учениями по всему миру. А ЕС, сотрудничающий с ПНС ради попытки решить вопрос беженцев, и оказывающие Триполи поддержку страны лишь помогают покровителям боевиков, от которых и пытаются спастись беженцы.

«Единственный способ разорвать этот замкнутый круг насилия — покончить с властью террористов в Триполи, чем и занимается Ливийская национальная армия, проводящая сейчас операцию «Аль-Карама», — уверен Сергей Простаков.

Напомним, после свержения бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи в стране установилось двоевластие. В Тобруке организовалась выбранная народом власть, поддерживающая фельдмаршала Ливийской Национальной Армии Халифу Хафтара. В это время ливийская столица Триполи и северо—запад страны оказались во власти террористов, поддерживаемых Правительством народного согласия, признанным ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.