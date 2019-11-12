Российские центры техобслуживания боевой техники появятся в Египте

Каир, 12 ноября. Россия готова участвовать в строительстве центров обслуживания военной техники египетской армии, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. Об этом стало известно в ходе заседания совместной российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству в Каире во вторник.

«Хочу выразить свою благодарность за помощь в техническом обслуживании техники и вооружения египетской армии, которые находятся на территории Египта. И товарищ министр (глава МИД РФ Сергей Шойгу – Прим. ФАН) проявил готовность создать центры для технического обслуживания вооружения и военной техники», — отметил министр обороны и военной промышленности Египта генерал-полковник Мухаммад Заки.

Он назвал российскую помощь Египту «большой честью». Известно, что российская армия направила в Египет своих специалистов для сотрудничества в области совместного производства техники

«Вы хотите помочь нам с учетом опыта, который вы приобрели во время борьбы с терроризмом в Сирии. Российская армия направила нам своих специалистов для поддержки в области совместного с РФ сотрудничества в области производства военной техники», — добавил глава военного ведомства Египта.

Чиновник также отметил плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество силовых ведомств двух стран в противостоянии общим опасностям и угрозам.

Египет остается одним из ведущих партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества. По пакету контрактов в сфере ВТС на 3,5 млрд долларов российская сторона поставляет Каиру российские системы противовоздушной обороны, артиллерии, авиации и стрелкового оружия.

По сообщениям «Интерфакса», на авиасалоне «Ле Бурже» в 2017 году глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил о начале поставок истребителей МиГ-29. Поставку российских самолетов в конце апреля 2017 года подтвердил замминистра обороны Египта Мохаммад эль-Кешки.

По данным военных экспертов, Египет должен был получить 46 самолетов этого типа. Также сообщалось, что в том же году началась поставка по контракту ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор». Кроме того, Россия и Египет вели переговоры о поставке корабельных ударных вертолетов Ка-52К для оснащения вертолетоносцев «Мистраль».