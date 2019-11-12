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В ДНР могут казнить подростка, убившего жительницу Горловки

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В ДНР могут казнить подростка, убившего жительницу Горловки

Донецк, 12 ноября. Несовершеннолетнему жителю Донецкой Народной Республики грозит смертная казнь за грабеж и убийство жительницы Горловки, сообщила пресс-служба МВД ДНР.

Сотрудники правоохранительных органов доказали причастность 15-летнего подростка к совершению грабежа и убийства 22-летней горловчанки летом 2019 года. По данным следствия, пьяный юноша несколько раз ударил девушку по голове, а затем задушил ее.

«Санкция вменяемых злоумышленнику статей предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни», — говорится в сообщении МВД ДНР.

Убийство произошло в июне текущего года. Молодой человек был схвачен полицейскими по горячим следам. На момент совершения преступления ему было 14 лет.

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Источник: Официальный сайт МВД ДНР
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