Дамаск, 12 ноября. Американская бронетехника «Брэдли» (Bradley) прибыла в восточную Сирию для «охраны месторождения нефти». Об этом заявил журналистам генерал-майор ВВС США Эрик Т. Хилл.

«Цель миссии не изменилась — охранять месторождения нефти», — сказал Хилл.

Напомним, ранее стало известно, что Пентагон оставил в Сирии около 500-600 своих военных. По словам американской стороны, такое решение принято якобы для «охраны» нефтяных месторождений государства от террористов. Однако, учитывая установленные факты контрабанды Вашингтоном сирийской нефти, в реальности это делается с целью продолжения контроля над ее нелегальной добычей курдскими боевиками на захваченных месторождениях на востоке Сирии.

Накануне сирийский лидер Башар Асад заявил в интервью RT, что нефть могла стать основной причиной вторжения американского контингента в Сирию. Кроме того, он не исключил, что толчком к экспансии США мог послужить отказ Асада провести через САР и Ирак трубопровод из Ирана к Средиземному морю.

Напомним, американцы крадут нефть у сирийских жителей при содействии курдских сил, которые сотрудничают с боевиками террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Курдские формирования оккупировали часть территорий САР якобы под предлогом борьбы с ИГ1 и начали дискриминировать местное население. Также американские военные и курдские террористы выкачивают нефть из месторождений, на разработку которых сирийское правительство потратило колоссальные средства.

Доказательства того, что США и бандформирования курдов крадут сирийское черное золото, ранее представило Минобороны РФ. Кроме того, турецкое агентство Anadolu сообщило, что американцы строят две новых военных базы в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, где находятся одни из богатейших нефтяных месторождений.

1 Организация запрещена на территории РФ.