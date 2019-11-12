Полиция ЦАР сотрудничает с РФ по расследованию убийства российских журналистов

Банги, 12 ноября. Правоохранительные органы Центральноафриканской Республики продолжают расследование гибели трех российских журналистов, которые были убиты в стране летом прошлого года. Об этом во вторник заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

Он отметил, что полиция сотрудничает с иностранными службами, чтобы пролить свет на это преступление. В то же время Туадера не смог прокомментировать, на каком этапе находится расследование, сославшись на тайну следствия, сообщает Telegram-канал «Раньше всех».

Российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко погибли в ЦАР 30 июля текущего года в результате вооруженного нападения. По факту убийства российских граждан СК РФ возбудил уголовное дело. Одной из причин трагедии стала преступная халатность.

Федеральное агентство новостей провело собственное расследование убийства Расторгуева, Джемаля и Радченко. Репортеры прибыли в Центральноафриканскую Республику по заданию «Центра управления расследованиями» (ЦУР), который принадлежит бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому. Заказчик не предоставил своим сотрудникам охрану и переводчика, хотя направил их в одну из самых опасных стран мир. Более того, убитые въехали в ЦАР по поддельным документам и не уведомили местные власти об истинных целях своего визита.

В итоге в ночь на 30 июля Расторгуев, Джемаль и Радченко были остановлены неизвестными вооруженными людьми между деревнями Кене и Кпаку и расстреляны.

Российские следователи подтвердили, что Джемаль, Радченко и Расторгуев действовали по заказу интернет-проекта «Центр управления расследованиями». За 20 тысяч долларов они должны были снять документальный фильм в стране, которая входит в топ-20 самых опасных в мире.

В октябре президент РФ Владимир Путин и Туадера обсудили расследование убийства репортеров. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, следственные органы двух стран работают в тесном сотрудничестве, чтобы выявить виновных этого преступления.