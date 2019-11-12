В Совфеде оценили запрет Трампа осуждать РФ за ситуацию в Керченском проливе

Москва, 12 ноября. Член Совета Федерации РФ Олег Морозов оценил действия президента США Дональда Трампа, запретившего Госдепартаменту публиковать заявление, осуждающее Россию за обострение ситуации в Керченском проливе. По мнению сенатора, Трамп захотел проявить здравомыслие и отказался обвинять Россию, не имея на это оснований.

Соответствующее заявление было подготовлено членами Государственного департамента США в ноябре 2018 года. В приватном разговоре со своим помощником по национальной безопасности Джоном Болтоном президент США распорядился не публиковать данный текст.

«Думаю, здесь все довольно просто и понятно. Эта ситуация была настолько неоднозначной, что просто взять и безоговорочно обвинить Россию, как это сделали многие на Западе, Трамп не захотел», — цитирует «ПолитРоссия» члена Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олега Морозова.

Он также отметил, что Дональд Трамп представляет великую державу и является одним из самых влиятельных политиков в мире, которому не нужна «слава Бориса Джонсона», который поспешно обвинил Россию в отравлении Скрипалей.

Напомним, в ноябре 2018 года три украинских катера, на которых находились более двадцати военнослужащих, устроили намеренную провокацию в Керченском проливе, нарушив границу РФ. Военные были арестованы, а суда отконвоированы в Керчь. В сентябре 2019 года моряки-нарушители были переданы Украине.