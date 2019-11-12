Рудковская рассказала о знакомстве с жестоко убившим аспирантку доцентом СПбГУ

Москва, 12 ноября. Доцент СПбГУ Олег Соколов, которого подозревают в жестоком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в свое время консультировал многих известных личностей при покупке антиквариата, помогал, в частности, и бывшему мужу музыкального продюсера Яны Рудковской, бизнесмену Виктору Батурину.

Более 10 лет назад профессор работал в Москве, где непродолжительное время жил напротив музея-панорамы «Бородинская битва». Соколов тогда стал личным консультантом Батурина, который увлекался коллекционированием предметов эпохи Наполеона.

Бывшие супруги сошлись во мнении, что совершенный историком поступок — зверство, которое перечеркивает все, что было ранее. Если Батурин был краток, комментируя произошедшее в Петербурге убийство, то Рудковская более подробно рассказала, каким ей запомнился доцент СПбГУ при знакомстве.

«Он производил впечатление интеллигентного человека, но такого, немножко одержимого, наверное. Одержимого любовью к Наполеону», — отметила музыкальный продюсер.

По ее словам, рабочие отношения Батурина и Соколова продолжались около двух лет. В один из последних разов Рудковская видела историка в Польше на реконструкции одной из наполеоновских битв. Тогда Соколов был на мероприятии с женой, с которой впоследствии развелся.

«Вел себя абсолютно нормально, смеялся, шутил. То, что он сделал, вызвало у меня шок», — призналась Рудковская.

Продюсер выразила мнение, что Соколов вряд ли был в момент убийства в состоянии аффекта. Она подчеркнула, что профессор должен понести наказание за совершенное преступление.

«Какое должно быть состояние аффекта, чтобы убить молодую, красивую девочку?! И потом еще выбрасывать тело в Мойку… Я не знаю, как вообще это можно оправдать!» — заключила она.

Накануне доценту Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) было предъявлено обвинение в убийстве 24-летней девушки. Соколова арестовали по решению Октябрьского районного суда Петербурга до 8 января следующего года, на время проведения предварительного следствия. Сейчас историк находится под стражей. Адвокат Соколова Александр Почуев заявил, что защита будет обжаловать это решение.

Соколова задержали в Петербурге 9 ноября, он пытался утопить в Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками и пистолетом. Полицейские отправились в квартиру историка, где обнаружили другие останки девушки и окровавленную пилу. Самого наполеониста доставили в больницу с переохлаждением и допросили.

По версии следствия, Соколов еще 7 ноября застрелил Ещенко, а в ночь на 9 ноября попытался расчленить тело и избавиться от останков, выбросив их в Мойку. С девушкой доцента связывали не только научные интересы, но и романтические отношения.

В отношении Соколова возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», он признался в преступлении и оформил явку с повинной.

Примечательно, что во время судебного заседания накануне он заявил о ссоре, произошедшей между ним и бывшей студенткой. Соколов утверждал, что Ещенко стала «агрессивно себя вести» из-за детей профессора, «превратилась в чудовище из сказки» и даже «набросилась на него с ножом».