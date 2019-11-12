Триполи, 12 ноября. Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) за минувший месяц увеличила свои доходы на 21% несмотря на террористическую активность в стране. Об этом сообщил глава корпорации Мустафа Саналла.

По его словам, в октябре выручка NOC от продажи сырой нефти и нефтехимических продуктов составила 2,2 миллиарда долларов. При этом по итогам сентября данный показатель составил 1,8 миллиарда долларов.

Стоит отметить, что добыча и экспорт ливийской нефти резко сократились в 2011 году после начала войны в Ливии. К настоящему моменту нефтяная промышленность Ливии существенно отстает от прежних темпов развития.

Напомним, в настоящее время западная часть Ливии находится под контролем террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем, которое было искусственно сформировано при поддержке ООН и Евросоюза. Восточная часть страны контролируется законно избранным правительством, которое было признано многими арабскими государствами.

В начале апреля 2019 года глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на Триполи, который контролируется террористами ПНС. Главной целью операции Ливийской национальной армии является освобождение Триполи от незаконных вооруженных формирований. При этом некоторые СМИ распространяют информацию о том, что в боях с террористами ПНС участвует российская ЧВК «Вагнера», однако доказательств, до сих пор не предоставлено.