В Госдуме предложили жестче наказывать соцсети и интернет-ресурсы за нарушение законов РФ

Москва, 12 ноября. Различные ресурсы, не являющиеся средствами массовой информации, зарегистрированными в России, также должны находиться в рамках четкого правового регулирования и нести серьезную ответственность за нарушения, совершенные и «дни тишины», и во время выборов. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Леонид Левин.

Председатель комитета ГД РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи после пресс-конференции, посвященной «Неделе российского Интернета», ответил на вопросы корреспондента Федерального агентства новостей по теме иностранного вмешательства во внутренние дела России.

«Вы наверняка слышали о заявлении Андрея Климова и Василия Пискарева, которые, в том числе, итогами работы своих комиссий считают необходимость внесения поправок в законы о СМИ и об иноагентах, которые они подготовили, и, соответственно, должны передать в наш комитет», — заметил Левин.

По его словам, это именно те шаги, которые, как считают вышеупомянутые сенатор и депутат, надо сделать в самое ближайшее время для дополнительной защиты РФ от вмешательства в ее суверенные дела.

«Мы сейчас посмотрим, какие поправки пришли, изучим их и откладывать не будем, — заверил депутат.— Я думаю, что уже в ближайшие дни состоится заседание нашего комитета. Более точную дату я скажу позже сегодня».

В данной ситуации на разных площадках обсуждаются разные меры, пояснил собеседник ФАН. В том числе и касательно различных социальных сетей, которые зарегистрированы не на территории России.

«Какого-то специального, отдельного регулирования для Facebook или других соцсетей на сегодняшний день нет, — признался Левин. — Но некоторые коллеги уже выступают за повышение ответственности за нарушения действующего законодательства».

В частности речь идет о повышении штрафов, как ранее предложил член думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Адальби Шхагошев.

Санкции могут предусматриваться, например, за нарушения во время избирательных кампаний, допущенные социальными сетями и интернет-ресурсами, не являющимися зарегистрированными в РФ средствами массовой информации.

«Есть и другие меры, — отметил парламентарий. — Все надо внимательно изучать. Вместе с интернет-индустрией, со СМИ. Но очевидно, что на сегодняшний день есть такое неравнозначное отношение. СМИ, зарегистрированные в России, должны жестко придерживаться требований законодательства, а ресурсы, не являющиеся таковыми, на сегодняшний день не имеют достаточно четкого правового регулирования».

Поэтому, подчеркнул депутат, у них и нет серьезной ответственности за нарушения, но ужесточить наказание для них необходимо.

«Так что в целом такое обсуждение необходимо. Но его надо вести, как я уже говорил, с экспертным сообществом и с обязательным участием Центральной избирательной комиссии. Чтобы выработать позиции именно на основе фактического правоприменения, с учетом тех нарушений, которые были зафиксированы», — отметил Левин.

Свою роль в этом процессе должен сыграть и Роскомнадзор, добавил депутат. В том числе и выявленные им факты нарушений необходимо в дальнейшем учесть при анализе и выработке важных решений в данной сфере.

Отметим, что Андрей Климов, который является заместителем председателя комитета Совета Федерации по международным делам, возглавляет временную комиссию Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. А Василий Пискарев, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, руководит в нижней палате парламента комиссией по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.