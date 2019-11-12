Запад заметает следы работы «Белых касок» в Сирии через ликвидацию Ле Мезюрье

Гибель в Стамбуле основателя печально известных «Белых касок», «бывшего» офицера британских спецслужб Джеймса Ле Мезюрье стала на Западе поводом развернуть новую информационную кампанию. Чтобы замести следы провокаций «Белых касок» в Сирии и их связь с Ле Мезюрье, действуют самые разные лица и структуры — от высокопоставленных членов британского парламента до редакторов интернет-энциклопедии Wikipedia.

Напомним, тело Джеймса Ле Мезюрье, чрезвычайно результативного британского шпиона, который успел поработать по всему миру, было найдено под окнами его дома в стамбульском районе Бейоглу. Британское агентство The Independent успело связать гибель британца с Россией — всего за несколько дней до гибели Ле Мезюрье назвала «британским агентом» спикер МИД РФ Мария Захарова.

При этом турецкая полиция и СМИ немедленно начали продвигать версию «самоубийства» Ле Мезюрье — якобы, покойный плохо спал, принимал снотворное и антидепрессанты, а в ночь гибели неожиданно встал с супружеской постели и выпал в окно. Супруга при этом ничего не заметила — о гибели мужа ей рассказала полиция Стамбула. Остались без объяснений сообщения о многочисленных порезах на теле и сломанные руки Ле Мезюрье.

В поддержку Ле Мезюрье успел высказаться высокопоставленный член британского парламента Том Тугендат, который назвал спецагента «героем борьбы за гражданские права в Сирии» и заявил, что «британская разведка предостерегала насчет бесконечных обвинений России». А постпред Британии в ООН Карен Пирс объявила обвинения российской стороны «полностью неправдивыми».

Сегодняшней новостью стала масштабная «война правок», которую развернул в Wikipedia редактор, действующий под именем Филип Кросс. Он правит все публикации, в которых указано, что «Белые каски» сотрудничали и сотрудничают с террористами «Джебхат ан-Нусры1» (то есть, по сути, «Аль-Каиды»1; обе международные террористические организации запрещены в РФ) и принимали участие в постановочных съемках «последствий химатак» в Сирии. Во все статьи, связанные с Ле Мезюрье, созданным им фондом Mayday Rescue и «Белыми касками», вносятся десятки правок, чтобы показать помощников террористов во главе с Риядом Салихом в положительном свете.

Не может не вызвать подозрение тот факт, что среди мейнстримных западных СМИ не нашлось ни одного, которое бы попробовало критически оценить персону Ле Мезюрье. Кроме британского The Independent, версию «Россия убила Ле Мезюрье» продвигают американский Washington Examiner и ряд других СМИ.

Напомним, «Белые каски» неоднократно обвиняли в прямом сотрудничестве с террористами «Ан-Нусры» и других страшных преступлениях — например, похищении и продаже на органы детей в сирийском Идлибе. Наиболее яркие разоблачения поступали от бывших членов «Белых касок» — те открыто говорили о том, что группа никак не помогает сирийцам пережить тяготы войны, а существует только для того, чтобы производить фейки против правительства Сирии и их союзников — ради этого «Белые каски» даже помогли «Ан-Нусре» создать специальное «химическое крыло» в Идлибе. Минобороны РФ и независимые западные журналисты также неоднократно рассказывали о действиях «Белых касок». Как стало известно, организация, созданная британским разведчиком, практически полностью состоит из американских специалистов по кибероперациям и идеологическим интервенциям.

Стоит отметить, что доклад высокопрофессиональных экспертов из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) разрушил все измышления «Белых касок» на тему «химической атаки Асада». Западные медиа при этом старались обеспечить «Белым каскам» максимальную поддержку — вплоть до того, что организации с крайне сомнительной репутацией была посвящена очередная из игр серии Call of Duty.

Покойный очень много наследил за собой, и слишком много знал, считает эксперт из Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин. По мнению собеседника Федерального агентства новостей, уже в ближайшее время «осиротевшие» «Белые каски» подберут другие хозяева, которые будут распоряжаться ими по своему усмотрению. Нет ничего удивительного в том, что против России поднята волна обвинений. Однако делать выводы относительно гибели Ле Мезюрье пока рано.

«Дело в том, что «Белые каски» очень достали не только Россию и Асада. То, как они работали и работают, как они позиционируют себя и какой продукт выдают в информационной сфере, не нравится многим — тем же туркам. «Белые каски» многим дорогу перешли», — отметил востоковед.

Организация, созданная Ле Мезюрье, стала слишком активно заявлять о себе в медиапространстве, стала слишком заметной, чтобы выглядеть простой «добровольческой гражданской обороной». В результате «перезагрузку» «Белых касок» провели самым решительным образом.

«Я думаю, в какой-то момент ряд сторон стали нервничать по поводу того, что «Белые каски» слишком активно ведут себя в СМИ. Уж очень они были активны в плане пиара и распространения фейков — известные ролики и т. д. А сам этот персонаж по фамилии Ле Мезюрье — слишком много знал, — подчеркнул эксперт ВШЭ. Он знал информацию, которая, выйдя в свет, может принести массу неприятностей целому ряду людей или организаций на Западе, которые так или иначе по уши связаны с фабрикацией новостной повестки, связанной с сирийским процессом. То, что до него в конце концов добрались — этого следовало ожидать. Я осмелюсь очень осторожно предположить, что его, скорее всего, убрали как «информационный риск». Конечно, сейчас они его объявляют практически святым».

После смерти Ле Мезюрье, в которой немедленно начали обвинять Россию — как в покушении на Скрипалей и «вмешательстве» в американские выборы, — «Белые каски» ждет полное преобразование, отражающие изменения в политической обстановке вокруг Сирии.

«Конфликт выходит на некую новую стадию. Есть Объединенные Арабские Эмираты, которые показали свой интерес к участию в восстановлении Сирии, — напомнил Чупрыгин. — Это сразу меняет формат процессов внутри страны и вокруг нее. Ситуация вокруг Сирии будет меняться очень быстро, и истории про «кровавого Асада, который травит сирийцев» станут не нужны — а распространяли их только якобы нейтральные «Белые каски».

Без Ле Мезюрье нынешние «Белые каски» окажутся малоэффективными — погибший в Стамбуле британец фактически координировал все усилия по продвижению антисирийской и антироссийской повестки в СМИ и социальных сетях. Сейчас, после того как из Интернета постараются удалить наиболее скандальную информацию о «Белых касках», их «подберет» другой хозяин.

«Насколько мне известно, Ле Мезюрье был движущей силой всего процесса, хоть его и называют «сооснователем». Я думаю, «Белые каски» сейчас кто-то подберет из крупных спонсоров. Я думаю, это будет кто-то из стран Персидского залива — там есть деньги, там есть желание, там есть возможности. «Белые каски» начнут переформатировать и они будут продолжать работать», — уверен Андрей Чупрыгин.

1 Организация запрещена на территории РФ.