Париж, 12 ноября. Сирийские курды должны быть последовательны в своих действиях при решении кризиса в республике, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на российской сессии Парижского форума мира.

Дипломат подчеркнул, что курды должны принимать участие в политическим диалоге в Сирии, но при этом им следует быть более последовательными.

«В начале конфликта они решили, что могут действовать односторонне с поддержкой США, когда заявили о создании «Северного федеративного региона — Роджава», думая, что США всегда будут их поддерживать в этом сепаратистском движении, но американцы в итоге потеряли к этому всякий интерес», — напомнил глава внешнеполитического ведомства.

Лавров также указал, что затем сирийские курды начали метаться между Дамаском и Вашингтоном.

«Курды обратились к нам за помощью в установлении диалога с Дамаском, но затем опять отказались, так как США заявили о своем возвращении в Сирию для контроля нефтяных месторождений. Нужна некая последовательность», — пояснил российский дипломат.

Напомним, в конце октября Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании по Сирии. Документ предполагает завершение турецкой военной операции «Источник мира», направленной против контактирующих с членами террористической группировки «Исламское государство»1 (организация запрещена в России. — Прим. ФАН) курдских боевиков, и патрулирование созданной турецкими военными на севере Сирии зоны безопасности.

Курдские боевики захватили восточную часть Евфратья в 2017 году под предлогом борьбы с ИГ1, хотя известно, что радикалы не вели боевых действий против террористов, так как многие из них входят в состав курдских вооруженных формирований. Кроме того, по словам военного эксперта Бориса Долгова, курдские боевики хотят создать на территории САР независимое государство, что полностью соответствует планам США по раздроблению Сирии.

Ранее Минобороны России обнародовало видео и фото, доказывающие противоправные действия США на северо-востоке Сирии. По кадрам видно, как американские военные незаконно добывают нефть и вывозят ее из Сирии. Федеральному агентству новостей также стало известно, что наемники из Blackwater, которая напрямую сотрудничает с Пентагоном и американским военным контингентом, помогают США красть сирийскую нефть.

Многие эксперты считают, что американцы находятся в САР, чтобы заполучить богатства республики. Член Совета Федерации России Владимир Джабаров не исключил, что прибыль от продажи Вашингтоном сирийской нефти будет уходить террористическим группировкам.

1 Организация запрещена на территории РФ.