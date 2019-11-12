В Госдуме напомнили украинскому вице-премьеру об отношении Киева к санкциям ЕС против РФ

Украинский вице-премьер Дмитрий Кулеба не имеет отношения к санкциям ЕС, принятым против России, уверен зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат Алексей Чепа.

В Киеве заявили, что Украина уже пять лет готова к снятию Евросоюзом антироссийских санкций. Об этом сообщил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

«Если это произойдет, то лавина «зрады» сойдет однозначно. Но главное для нас – мы готовы к любому сценарию. И мы понимаем, что это может произойти», – сказал политик.

По словам украинского чиновника, если отмена санкций в отношении Москвы все же произойдет, Киев должен получить за такое решение «максимальный уровень компенсации в любой форме». Кулеба поясняет, что этот вопрос «подлежит переговорам».

«...И мы понимаем, что это может произойти. Но задача дипломатии, задача высокой политики в том, чтобы не допустить этого без достижения необходимых нам результатов по Минску», — добавил он.

Кулеба выразил надежду, что, если санкции будут сняты, этот шаг остановит рассуждения о позиции стран Запада в отношении Украины. Главная задача украинской дипломатии — быть готовой к такому развитию событий, заключил он.

Как отмечает Алексей Чепа, трудно оценивать слова украинского вице-премьера, который не может отвечать за те или иные санкции, принятые Евросоюзом.

«Он не имеет отношения к ним и не может влиять на них. Влиять на них могут только действия Украины в том случае, если будет произведен развод сил на приграничных территориях, а дальше будут происходить действия по урегулированию Минских соглашений. Если это произойдет, то дальше будут движения по снятию санкций. Это является причиной. Хотя мы понимаем, что конфликт в Донбассе — это не конфликт России с Украиной», — заявил Чепа в беседе с Федеральным агентством новостей.

Если на Украине рассуждают на тему компенсации путем передачи Крыма, то для России этот вопрос уже решен, напоминает парламентарий. По его словам, никаких разговоров и обсуждений по этому вопросу не может быть.

Запад ввел санкции в отношении России после ее воссоединения с Крымом и обострения гражданской войны на Украине в 2014 году. Москва неоднократно заявляла о необоснованности и бесперспективности санкционной политики, поскольку полуостров вошел в состав РФ законно в результате народного референдума, а страна и вовсе не имеет никакого отношения ко внутреннему конфликту на Украине.

Как указал председатель Государственной думы Вячеслав Володин, на Россию введенные санкции не оказали никакого существенного воздействия, ввиду осуществления импортозамещения в целом ряде сфер. В то же время страны Евросоюза потеряли порядка 100 миллиардов долларов из-за введения ограничительных мер.

Многие европейские политики уже давно высказываются за нормализацию отношений с Россией и отмену санкций в ее отношении. Так, глава губернского совета граничащей с РФ норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик заявила, что санкции в отношении Москвы неэффективны и мешают развитию бизнеса. Политик указала на то, что ограничительные меры в отношении России не сделали ее слабее.