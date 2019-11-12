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Выпускница Герцена заявила, что ректор вуза покрывает домогающегося студенток Вишневского

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Выпускница Герцена заявила, что ректор вуза покрывает домогающегося студенток Вишневского

Санкт-Петербург, 12 ноября. Ректор Российского педагогического университета имени Герцена (РГПУ) Сергей Богданов по дружбе покрывает преподавателя политологии факультета социальных наук, депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского, которого студентки обвинили в сесксуальных домогательствах. Об этом анонимно сообщила девушка, окончившая вуз в 2018 году.

Выпускница РГПУ обратилась с письмом в редакцию издания Nation News. По словам девушки, ее сподвиг на этот шаг шокирующий случай с другим преподавателем петербургского вуза — доцентом Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) историком Олегом Соколовым, которому предъявили обвинение в убийстве 24-летней аспирантки. Читая публикации СМИ о Соколове, предположительно расчленившем выпускницу СПбГУ, автор письма наткнулась на информацию о домогательствах со стороны Вишневского.

«Также было указанно, что на жалобы студенток ректор никак не отреагировал, так вот, дело в том, что депутат Вишневский является близким другом детства ректора Сергея Богданова, по этой причине он его не уберет никогда и, к сожалению, это будет продолжаться. <...> Команда Богданова — мошенники и аферисты (на самого Богданова в 2016 году заводили уголовное дело из СПбГУ по хищению 11,6 миллиона рублей, но все было замято) и им ничего не стоит покрывать мерзкого извращенца Вишневского», —  написала выпускница РГПУ.

Выпускница Герцена заявила, что ректор вуза покрывает домогающегося студенток Вишневского

Напомним, ранее другая выпускница РГПУ обратилась в Nation News и пожаловалась, что она и несколько ее однокурсниц стали объектами сексуальных домогательств со стороны Вишневского. Девушка сообщила, что депутат приставал к студенткам, которым едва исполнилось 18 лет. После этого студенты провели пикет возле петербургского ЗакСа, а студенческий профсоюз потребовал расследовать домогательства со стороны Вишневского.

Выпускница Герцена заявила, что ректор вуза покрывает домогающегося студенток Вишневского

Кроме того, одна из студенток РГПУ рассказала, что руководство вуза грозит учащимся отчислением за правду о приставаниях депутата городского ЗакСа. По словам девушки, самых активных студентов вызывают к руководству вуза и проводят с ними «профилактическую беседу» в присутствии самого Вишневского.

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Источник: Nation News
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