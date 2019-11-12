Выпускница Герцена заявила, что ректор вуза покрывает домогающегося студенток Вишневского

Санкт-Петербург, 12 ноября. Ректор Российского педагогического университета имени Герцена (РГПУ) Сергей Богданов по дружбе покрывает преподавателя политологии факультета социальных наук, депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского, которого студентки обвинили в сесксуальных домогательствах. Об этом анонимно сообщила девушка, окончившая вуз в 2018 году.

Выпускница РГПУ обратилась с письмом в редакцию издания Nation News. По словам девушки, ее сподвиг на этот шаг шокирующий случай с другим преподавателем петербургского вуза — доцентом Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) историком Олегом Соколовым, которому предъявили обвинение в убийстве 24-летней аспирантки. Читая публикации СМИ о Соколове, предположительно расчленившем выпускницу СПбГУ, автор письма наткнулась на информацию о домогательствах со стороны Вишневского.

«Также было указанно, что на жалобы студенток ректор никак не отреагировал, так вот, дело в том, что депутат Вишневский является близким другом детства ректора Сергея Богданова, по этой причине он его не уберет никогда и, к сожалению, это будет продолжаться. <...> Команда Богданова — мошенники и аферисты (на самого Богданова в 2016 году заводили уголовное дело из СПбГУ по хищению 11,6 миллиона рублей, но все было замято) и им ничего не стоит покрывать мерзкого извращенца Вишневского», — написала выпускница РГПУ.

Напомним, ранее другая выпускница РГПУ обратилась в Nation News и пожаловалась, что она и несколько ее однокурсниц стали объектами сексуальных домогательств со стороны Вишневского. Девушка сообщила, что депутат приставал к студенткам, которым едва исполнилось 18 лет. После этого студенты провели пикет возле петербургского ЗакСа, а студенческий профсоюз потребовал расследовать домогательства со стороны Вишневского.

Кроме того, одна из студенток РГПУ рассказала, что руководство вуза грозит учащимся отчислением за правду о приставаниях депутата городского ЗакСа. По словам девушки, самых активных студентов вызывают к руководству вуза и проводят с ними «профилактическую беседу» в присутствии самого Вишневского.