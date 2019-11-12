Мединский назвал фильм «Грех» Кончаловского ярчайшим событием кинематографа

Москва, 12 ноября. Премьера нового фильма Андрея Кончаловского «Грех» состоялась в понедельник в московском кинотеатре «Октябрь».

Кинопоказ посетили режиссер Карен Шахназаров, актриса Юлия Высоцкая, актер Александр Домогаров, певица Алла Пугачева, директор Первого канала Константин Эрнст, писатель Дмитрий Быков и министр культуры Владимир Мединский. Последний назвал ленту — ярчайшим событием мирового кинематографа, пишет «Газета.ру».

«Все мы одержимы страхом смерти, голода и унижения. Люди боятся, что у них что-то отнимут или не дадут. Алчность непобедима. Многое за прошедшие пять веков изменилось, но не изменилось отношение к греху», — так в интервью KP.ru прокомментировал свой фильм Кончаловский.

Кинематографист также добавил, что не стал показывать процесс создания скульптур Микеланджело, потому что счел это вульгарным упрощением. Гораздо важнее, по мнению режиссера, показать, что происходило вокруг легендарного скульптора.

Напомним, что фильм «Грех» посвящен жизни великого итальянского скульптора и художника Микеланджело Буонарроти. Бюджет картины составил 15 млн евро. Часть денег была выделена частными инвесторами (включая итальянских спонсоров), часть — министерством культуры РФ. Съемки проходили в Риме, Венеции, Флоренции, Тоскане и Карраре.

Одним из первых зрителей, посмотревших картину, стал Папа Римский. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с понтификом в июле подарил главе католической церкви диск с фильмом.

Кончаловский является одним из немногих российских режиссеров, имевших успех в Голливуде. В США он поставил фильмы «Поезд-беглец», «Танго и Кэш» и «Одиссея». Именно эти работы принесла кинематографисту всемирную известность.