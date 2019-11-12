Киселев назвал позором возбуждение дел на Украине против Соловьева

Москва, 12 ноября. Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал позором возбуждение на Украине уголовных дел против российского телеведущего Владимира Соловьева.

Комментируя решение Службы безопасности Украины (СБУ), Киселев подчеркнул, что Киев продолжает преследовать журналистов.

«Очередной пример преследования и запугивания журналистов. На Украине, к сожалению, мало что меняется. Позорно», — сказал он.

О возбуждении двух уголовных дел против Соловьева сообщил ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Парламентарий выразил надежду, что телеведущий «ответит за свои дерзкие слова о территориальной целостности Украины». Гончаренко предложил также внести Соловьева в санкционные списки Евросоюза.

Соловьев в ответ заявил, что возбужденные против него уголовные дела покажут всему миру, как на самом деле Киев понимает европейские ценности и права журналистов. Телеведущий обратил внимание, что не является гражданином Украины, не находится на территории государства, поэтому СБУ лишь продемонстрировала свою юридическую безграмотность.

Счет инцидентам, связанным с притеснениями журналистов на Украине, идет на десятки. К примеру, только недавно главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был освобожден из-под стражи в Киеве под личные обязательства, однако дело в его отношении не прекращено. Журналиста обвинили в якобы «государственной измене и незаконном обороте оружия».