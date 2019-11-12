Шойгу назвал повышение обороноспособности Египта приоритетной задачей ВТС Москвы и Каира

Каир, 12 ноября. Россия будет активно работать с Египтом в вопросах укрепления безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а повышение обороноспособности республики станет приоритетной задачей военно-технического сотрудничества (ВТС) Москвы и Каира. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В Каире 12 ноября проходит заседание шестой российско-египетской комиссии, российскую делегацию на ней возглавляет министр обороны России.

«С удовлетворением отмечаем, что в последние годы российско-египетские отношения развиваются особенно динамично и позитивно. Безусловно, особую роль в развитии российско-египетского сотрудничества играют доверительные отношения лидеров наших стран. Их встреча на полях саммита Россия — Африка 23 октября стала уже третьей за год», — обратил внимание военный министр.

По словам руководителя военного ведомства, президенты России и Египта с каждым годом ставят перед оборонными ведомствами двух стран «все более высокие цели, в том числе в военной и военно-технической областях». Заседание в Каире оба государства назвали еще одним шагом в укреплении стратегического партнерства в оборонной сфере.

Близость подходов к решению ключевых глобальных и региональных проблем, отметил Шойгу, позволяет двум странам «объединить усилия в интересах становления и упрочения справедливого миропорядка, основанного на принципах равноправия и взаимоуважения».

В составе российской делегации в Каире работают замминистра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев, заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Алексей Фролкин, исполнительный директор АО «Рособоронэкспорт» Олег Маркеев, ответственный секретарь российской части комиссии Дмитрий Савельев, а также другие российские представители, отвечающие за отдельные направления сотрудничества.

Комиссия обсудит результаты работы за прошедший период и определит задачи на перспективу.

Сергей Шойгу поблагодарил египетских коллег за теплый прием и сказал, что в их стране российские военные всегда чувствуют себя как дома.

Ранее перед заседанием Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны и военной промышленности Египта генерал-полковником Мухаммадом Заки. В ходе встречи обсуждались вопросы военного и военно-технического сотрудничества.

Напомним, в этом году Россия и Египет впервые провели совместные учения войск ПВО «Стрела Дружбы-2019». Они прошли с 26 октября по 7 ноября на территории учебного тактического центра ПВО Египта на севере континента.

В учебных маневрах принимали участие совместные боевые расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук-М2Э» и «Тор-М2Э», зенитные самоходные установки «Шилка-М4», переносные ЗРК «Игла-С». Российские ЗРК по легенде учений прикрывали важные объекты в своем секторе ответственности, а египетские подразделения радиационной, химической и биологической защиты обеспечивали маскировку техники на марше с помощью аэрозольной завесы. Выйдя на позиции, дивизионы развернули командные пункты и радиолокационные станции, чтобы обнаружить воздушные цели, и организовали устойчивую защищенную связь.