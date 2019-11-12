Жены Михаила Задорнова стали подругами после смерти юмориста

Москва, 12 ноября. Жены юмориста Михаила Задорнова стали подругами после его смерти. Об этом рассказала дочь артиста Елена в эфире ток-шоу «Звезды сошлись».

Стоит отметить, что Михаил Задорнов долгое время жил на две семьи, однако слухи об его уходе от первой супруги появились только в 2009 году. Позднее Задорнов неоднократно просил прощения за причиненную боль у своей первой жены Велты Яновны. При этом вторую жену Алену Бомбину Задорнов называл самой большой и главной любовью своей жизни.

По словам дочери артиста, Алена Бомбина в прекрасных отношениях с первой супругой юмориста Велтой.

«Мы в хороших отношениях. Велта иногда приходит в гости к маме. Нас сблизило горе. Папа не раз предлагал мне встретиться с Велтой, но у нас как-то все не складывалось. Познакомились мы уже, когда папа болел», — рассказал Елена.

Она также добавила, что вопрос наследства не вызвал споров между бывшими супругами Задорнова. По ее словам, Велта получила квартиру в Подмосковье, а Алене Бомбиной достались дом и машина в Риге. При этом семья была вынуждена продать большую библиотеку Задорнова в Юрмале, чтобы оплатить лечение артиста. Авторские права на произведения юмориста были поровну поделены между бывшими супругами артиста, передает «Царьград».

«Скажу, что лечение оплачивала только семья. Мы продали библиотеку в Юрмале, чтобы были деньги на лечение», — добавила Елена Задорнова.

Михаил Задорнов скончался в ноябре 2017 года в возрасте 69 лет. Юмористу диагностировали опухоль головного мозга. Артист до последнего скрывал болезнь от поклонников и коллег, поэтому сообщения о кончине Задорнова стало настоящим ударом даже для друзей юмориста.