Москва, 12 ноября. Один из пассажиров рейса «Аэрофлота» из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве заменил своего кота весом более восьми килограммов на более легкого для оформления его провоза в салоне самолета. Об этом сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

«Аэрофлот» рассказал о подмене кота при взвешивании перед полетом во Владивосток. Отмечается, что перевозчик исключил пассажира из своей программы лояльности и забрал накопленные мили, добавили в компании. Инцидент произошел во время регистрации на самолет из Риги во Владивосток с пересадкой в «Шереметьево». Как рассказали в компании, в социальных сетях появился пост, автор которого сообщал, что на период регистрации он заменил кота весом более восьми килограммов на другое подобное животное, но весом семь килограммов.

В Facebook хозяин кота по имени Михаил пожаловался, что в Латвии кота пустили в салон самолета, однако в Шереметьево сотрудница авиакомпании зафиксировала превышение нормы тяжести. По его словам, его питомец весит вместо разрешенных восьми килограммов десять килограммов. Однако мужчина смог решить этот вопрос, подменив кота на взвешивании. Правонарушение смогли зафиксировать видеокамеры.

Просмотрев кадры, специалисты смогли убедиться, что во время прохождения процедуры предполетного досмотра пассажир достал из переноски кота крупного размера, внешне схожего с фотографией, сделанной на борту и опубликованной на странице пассажира в социальной сети.

Кроме того, в авиакомпании уточнили, что пассажир нарушил правила неоднократно: он не сдал животное весом более восьми килограммов для перевозки в багаж, а также впоследствии вынимал кота из контейнера на борту.

«Компания приняла решение исключить данного пассажира из программы лояльности «Аэрофлот Бонус». Все мили, накопленные за все время участия в программе, будут аннулированы, а счет участника – закрыт», — подчеркнули в «Аэрофлоте».

Напомним, «Аэрофлот» с 14 февраля разрешил пассажирам перевозить одно животное в салоне. Вес животного вместе с контейнером не должен превышать восьми килограммов.