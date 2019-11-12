­Президент ПМР заявил, что без России в Приднестровье придет война

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Москва, 12 ноября. Роль России в Приднестровье невозможно переоценить, именно от миротворцев РФ зависит безопасность региона, заявил президент Приднестровской молдавской республики Вадим Красносельский.

«Без России невозможно, уйдут миротворцы — придет война», — уверен политик.

На сегодняшний день, по его словам, в Приднестровье живет 220 тысяч граждан России, но получить паспорта РФ «хотели бы все жители».

«У многих есть паспорта других государств — Молдавии или, например, Украины. Это вынужденная ситуация. Когда только-только развалился Союз, было трудно получить паспорт России», — пояснил он.

Красносельский посетовал, что теперь жители ПМР не могут получить российский паспорт, не отказавшись от других гражданств, «что, в принципе, невозможно по определенным причинам».

«Из-за этого дети этих людей или внуки уже не будут считаться частью Русского мира при определенных обстоятельствах. Поэтому, конечно, мы очень хотим, чтобы все-таки в Приднестровье можно было получать российский паспорт, без отказа от другого гражданства», — сказал он.

Красносельский уверен, что его регион заслуживает этого.

«Сегодня Приднестровье — хорошо развивающееся государство. С хорошей конституцией, законами. Да, совершенства, конечно, нет. Но мы стремимся к этому совершенству», — подчеркнул он.

Красносельский отметил, что у Приднестровья есть даже собственная валюта, а это, по его мнению, «уже определенный этап своего развития».

«Мы не чемодан без ручки, нам есть что предложить и в бизнесе для Российской Федерации, и не только для Российской Федерации», — добавил глава ПМР.

Говоря о взаимодействии России и Приднестровья, Красносельский считает, что оно может развиваться по нескольким направлениям: «Первое — политическое. Россия является гарантом и посредником, наблюдателем формата «5+2». По большому счету, как отметил он, без России вообще трудно представить себе переговорно-политический процесс.

«Второе взаимодействие — это миротворчество. Это военно-стратегическое сотрудничество между Приднестровьем и РФ. Третье взаимодействие — экономическое. Четвертое — культурно-гуманитарное, и пятое – информационное», — перечислил Красносельский в комментарии телеканалу «Царьград».

Более подробно глава ПМР остановился на миротворчестве.

«Почему без России невозможно? Россия — миротворец. Россия оберегает мир на нашей земле, это надо понимать», — заявил он.

Политик указал на то, что мнение о том, что миротворцы якобы уже выполнили свою роль, является ошибочным.