Лавров заявил, что образ России как «мирового полицейского» изобрел Запад

Париж, 12 ноября. Позиция в отношении России как «мирового полицейского» Ближнего Востока является исключительно изобретением Запада и не имеет никакого отношения к реальности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава дипломатического ведомства выступал на российской сессии второго Парижского форума мира, где модератор панельной дискуссии попросила его прокомментировать информацию о том, что Россия стала «шерифом Ближнего Востока».

«Знаете, такая позиция по поводу России как мирового полицейского — это исключительно западное изобретение. Эта логика не может применяться к тому, что мы наблюдаем в Сирии», — отметил он.

Лавров напомнил, что сирийский кризис начался с преступлений, которые на Ближнем Востоке совершили западные страны.

«Можете вспомнить эпизод, когда [экс-президент США] Джордж Буш-младший заявил о победе демократии в Ираке? Посмотрите, что там сейчас происходит», — обратился к присутствующим министр.

Он также отметил, что террористическая группировка «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) была основана в 2003 году после вторжения в Ирак, и «террорист №1» Абу Бакр аль-Багдади бежал из американской тюрьмы, став одним из руководителей халифата.

Глава МИД подчеркнул, что агрессия против Ливии стала причиной нескольких вол террористической активности в Африке и нелегальной миграции в Европу.

Лавров объяснил, что когда сирийское правительство было практически свергнуто террористами, лидер Сирии Башар Асад обратился к России за помощью, и она не отказала. Дипломат выразил мнение, что российская сторона приняла правильное решение, поскольку в результате удалось вернуть к власти правительство страны.

Отвечая на дополнительный вопрос о том, можно ли таким образом во всем винить Запад, Лавров ответил с иронией.

«Конечно, нет! Только в его собственных ошибках», — заметил он.

Также на Парижском форуме министр иностранных дел ответил на вопрос о том, как «Россия готовится» к выборам, намеченным в США на 2020 год.

В столице Франции Лавров находится с рабочим визитом. На полях форума у него запланирована встреча с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Ивом Ле Дрианом.

1 Организация запрещена на территории РФ.